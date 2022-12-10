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أول رحلة محلية لـ«الخطوط الأفريقية» تصل إلى مطار الأبرق (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 03:27 مساء
أول رحلة محلية لـ«الخطوط الأفريقية» تصل إلى مطار الأبرق (صور)
طائرة الخطوط الأفريقية تصل إلى مطار الأبرق الدولي، 10 ديسمبر 2022. (مطار الأبرق الدولي)
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أكد مطار الأبرق الدولي وصول أولى الرحلات المحلية التابعة لشركة الخطوط الأفريقية، قادمة من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وقال مطار الأبرق في بيان اليوم السبت، إن لجنة تقييم تابعة لشركة الخطوط الأفريقية وصلت إلى المطار، بمناسبة انطلاق رحلاتها المحلية والدولية منه، مضيفًا أنه سيجري الإعلان عن انطلاق الرحلات الدولية في الفترة المقبلة.

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احتفال بانطلاق الرحلة المحلية الأولى
وأشار إلى تقييم اللجنة المطار على أنه من بين أفضل المطارات الليبية، لافتًا إلى إقامة حفل لهذه المناسبة، بحضور مدير المطار، والإدارات والأقسام بإدارة المطار، والأجهزة الأمنية والضبطية، والشركة الليبية للمناولة، ومحطة الخطوط الأفريقية.

موظفون داخل مطار الأبرق الدولي، 10 ديسمبر 2022. (مطار الأبرق الدولي)
موظفون داخل مطار الأبرق الدولي، 10 ديسمبر 2022. (مطار الأبرق الدولي)
موظفون داخل مطار الأبرق الدولي، 10 ديسمبر 2022. (مطار الأبرق الدولي)
موظفون داخل مطار الأبرق الدولي، 10 ديسمبر 2022. (مطار الأبرق الدولي)
موظفون داخل مطار الأبرق الدولي، 10 ديسمبر 2022. (مطار الأبرق الدولي)
موظفون داخل مطار الأبرق الدولي، 10 ديسمبر 2022. (مطار الأبرق الدولي)
موظفون داخل مطار الأبرق الدولي، 10 ديسمبر 2022. (مطار الأبرق الدولي)
موظفون داخل مطار الأبرق الدولي، 10 ديسمبر 2022. (مطار الأبرق الدولي)
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