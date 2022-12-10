الاتحاد الأوروبي يتحدث عن «خطوات حاسمة» لبناء السلام في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

حدد الاتحاد الأوروبي «خطوات حاسمة» في الطريق لبناء السلام في ليبيا، وذلك تزامنًا مع الاحتفال اليوم العالمي لحقوق الإنسان اليوم السبت.

وووجهت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا رسالة إلى الليبيين في بيان بهذه المناسبة، بالقول «جاهزون لمواكبة جهودهم من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل النهوض بالعدالة الجنائية واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة»، مشيرًا إلى أن «انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تزيد من صعوبة عملية التعافي»، ورأت أن «معالجة الإفلات من العقاب، ومنع الانتهاكات في المستقبل، وضمان حقوق السكان المدنيين، بمن فيهم المهاجرون، في الحماية من العنف المسلح تعتبر خطوات حاسمة نحو الطريق لبناء السلام في ليبيا».

مبادرات للمرأة والانتخابات في ليبيا

واعتبر بيان الاتحاد الأوروبي أن «المرأة لا تزال غير ممثلة تمثيلًا كافيًا في الجهود المبذولة من أجل السلام، بينما تعتبر الأشد تأثرًا بالصراع»، مشجعًا «الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لمشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية في الحياة العامة وذلك تماشيًا مع ميثاق المرأة والسلام والأمن».

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وعبر الاتحاد الأوروبي عن استعداده «لدعم المبادرات التي تعزز مشاركة المرأة في المحافل السياسية ومجالات صنع القرار»، مؤكدًا حرص «بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارات دوله الأعضاء لدى ليبيا حريصة على المشاركة مع كل الجهات المعنية في تطوير أنشطة من شأنها التحفيز على تهيئة بيئة ملائمة للانتخابات الموثوقة والشفافة والشاملة التي تجرى على فترات دورية حجر أساس للديمقراطية».

ويحتفل العالم اليوم بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بهذه المناسبة أطلقت الأمم المتحدة، اليوم السبت، حملة تمتد على عام كامل وتهدف إلى تسليط الضوء على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال التركيز على إرثه وأهميته والنشاط النضالي المنجز ضمن إطاره.