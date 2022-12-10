  • Alwasat News
Atwasat

القائم بالأعمال الأميركي: ندعم جهود باتيلي في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 01:09 مساء
القائم بالأعمال الأميركي: ندعم جهود باتيلي في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مع القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا ليزلي أورديمان. (تويتر)
alwasat radio

عبر القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا، ليزلي أورديمان، عن دعم بلاده «بشكل كامل جهوده في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية، من شأنه أن يفضي إلى تعجيل وصول ليبيا إلى الانتخابات».

وأعرب الدبلوماسي الأميركي عن سروره بلقاء المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وقال «نكرر رسالته حول ضرورة الوصول إلى حلول للأزمة الحالية»، حسب تغريدة عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

- باتيلي للمشاركين في الحوار الرقمي: أفكاركم وصلت 
- باتيلي: وسعت نطاق مشاوراتي مع الأطراف الإقليمية لدعم الانتخابات في ليبيا
- باتيلي يكشف عن الخطوات الجديدة لـ«لجنة 5+5»

مشاورات باتيلي
ويواصل المبعوث الأممي مشاوراته مع أطراف الأزمة الليبية والفاعلين الإقليميين والدوليين للتوصل لحل بشأن الأزمة الليبية.

والأسبوع الماضي، عقد باتيلي حوارًا رقميًا مباشرًا، مع الليبيين من جميع أنحاء البلاد ركز على التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في ليبيا، وذلك لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام. ووجه باتيلي رسالة إليهم عبر حسابه على موقع «تويتر»، قائلًا: «أقدر مساهماتكم القيمة، أفكاركم وصلت، وأعدكم بمواصلة العمل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم

«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم
«هنا ليبيا»: الشارف الباشا الغرياني تاريخ تم طمسه في عهد القذافي

«هنا ليبيا»: الشارف الباشا الغرياني تاريخ تم طمسه في عهد القذافي
بوتين يفكر في تغيير العقيدة العسكرية الروسية: ضربة استباقية لنزع سلاح العدو

بوتين يفكر في تغيير العقيدة العسكرية الروسية: ضربة استباقية لنزع سلاح العدو
كاركاتير خيري - القمة الخليجية الصينية

كاركاتير خيري - القمة الخليجية الصينية
إنجلترا تستعيد نجومها قبل مواجهة فرنسا

إنجلترا تستعيد نجومها قبل مواجهة فرنسا
نيمار يعادل الأسطورة بيليه بـ77 هدفا

نيمار يعادل الأسطورة بيليه بـ77 هدفا
نيمار يعادل الأسطورة بيليه بـ77 هدفا

نيمار يعادل الأسطورة بيليه بـ77 هدفا
بإقصاء البرازيل.. كرواتيا أول المتأهلين لنصف نهائي المونديال

بإقصاء البرازيل.. كرواتيا أول المتأهلين لنصف نهائي المونديال
بإقصاء البرازيل.. كرواتيا أول المتأهلين لنصف نهائي المونديال

بإقصاء البرازيل.. كرواتيا أول المتأهلين لنصف نهائي المونديال
الرئيس الصيني: نرفض «الإسلاموفوبيا» وربط «الإرهاب» بعرق أو دين

الرئيس الصيني: نرفض «الإسلاموفوبيا» وربط «الإرهاب» بعرق أو دين
جين بينغ: القمة العربية – الصينية «غير مسبوقة» وحدث استثنائي في تاريخ العلاقات بين الجانبين

جين بينغ: القمة العربية – الصينية «غير مسبوقة» وحدث استثنائي في تاريخ العلاقات ...
تشجيع حماسي من العرب للمغرب يتخطى الحدود والخلافات السياسية

تشجيع حماسي من العرب للمغرب يتخطى الحدود والخلافات السياسية
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التحدي ودارنس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التحدي ودارنس
هل تعاود العملات النهوض.. بعد هيمنة الدولار على الأسواق في 2022؟

هل تعاود العملات النهوض.. بعد هيمنة الدولار على الأسواق في 2022؟
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الاتحاد المصراتي والمدينة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الاتحاد المصراتي والمدينة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل
تحديد هوية طفل أميركي عثر على جثته داخل علبة قبل 65 سنة

تحديد هوية طفل أميركي عثر على جثته داخل علبة قبل 65 سنة
اليوم.. الرئيس الصيني يلتقي القادة العرب في قمتين لتطوير العلاقات

اليوم.. الرئيس الصيني يلتقي القادة العرب في قمتين لتطوير العلاقات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأرصاد تتوقع تقلبات جوية شمال ليبيا
الأرصاد تتوقع تقلبات جوية شمال ليبيا
«خلافات الساسة» تخفي «خروقات السلاح» في ليبيا
«خلافات الساسة» تخفي «خروقات السلاح» في ليبيا
الرئيس الصيني يربط استئناف عمل الشركات الصينية بالاستقرار في ليبيا
الرئيس الصيني يربط استئناف عمل الشركات الصينية بالاستقرار في ...
«أطباء بلا حدود» تروي واقعة صادمة عن تعامل مالطا وإيطاليا مع لاجئة حامل
«أطباء بلا حدود» تروي واقعة صادمة عن تعامل مالطا وإيطاليا مع ...
الجزائر تقترح أربعة محاور لحل الأزمة الليبية
الجزائر تقترح أربعة محاور لحل الأزمة الليبية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
المزيد
القائم بالأعمال الأميركي: ندعم جهود باتيلي في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية
القائم بالأعمال الأميركي: ندعم جهود باتيلي في قيادة حوار بين......
الأرصاد تحذر من رياح على أغلب الساحل الغربي
الأرصاد تحذر من رياح على أغلب الساحل الغربي...
ارتفاع هامشي للدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع هامشي للدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية...
الجزائر تقترح أربعة محاور لحل الأزمة الليبية
الجزائر تقترح أربعة محاور لحل الأزمة الليبية...
«أطباء بلا حدود» تروي واقعة صادمة عن تعامل مالطا وإيطاليا مع لاجئة حامل
«أطباء بلا حدود» تروي واقعة صادمة عن تعامل مالطا وإيطاليا مع......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط