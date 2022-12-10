القائم بالأعمال الأميركي: ندعم جهود باتيلي في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

عبر القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا، ليزلي أورديمان، عن دعم بلاده «بشكل كامل جهوده في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية، من شأنه أن يفضي إلى تعجيل وصول ليبيا إلى الانتخابات».

وأعرب الدبلوماسي الأميركي عن سروره بلقاء المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وقال «نكرر رسالته حول ضرورة الوصول إلى حلول للأزمة الحالية»، حسب تغريدة عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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مشاورات باتيلي

ويواصل المبعوث الأممي مشاوراته مع أطراف الأزمة الليبية والفاعلين الإقليميين والدوليين للتوصل لحل بشأن الأزمة الليبية.

والأسبوع الماضي، عقد باتيلي حوارًا رقميًا مباشرًا، مع الليبيين من جميع أنحاء البلاد ركز على التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في ليبيا، وذلك لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام. ووجه باتيلي رسالة إليهم عبر حسابه على موقع «تويتر»، قائلًا: «أقدر مساهماتكم القيمة، أفكاركم وصلت، وأعدكم بمواصلة العمل».