الأرصاد تحذر من رياح على أغلب الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة إلى قوية مساء اليوم السبت، ونهار غد على أغلب الساحل الغربي، وجنوبية غربية الى قبلية الليلة، وغدًا على الساحل الشرقي تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الأتربة المثارة وعند هطول الأمطار.

• السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال هطول أمطار متفرقة، قد يصحبها سحب رعدية أحيانًا.

• الرياح جنوبية غربية إلى غربية وتكون شمالية غربية غدًا تتراوح سرعتها بين 15 و20 عقدة، تصل إلى ما بين 25 و30 مساء اليوم ونهار الغد على أغلب الساحل.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر يصل إلى 2.5 متر غدًا على الساحل من طرابلس إلى مصراتة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق

• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الأتربة المثارة.

• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد.

• الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول غدًا إلى شمالية غربية على ساحل الخليج وغربية على الساحل من بنغازي إلى شحات، تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة تصل اليوم إلى 25 و30 عقدة الليلة وغدًا.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب إلى مضطرب يوم الغد.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و2.00 متر، ويصل غدًا إلى 2.75 متر على ساحل الجبل الأخضر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة مئوية.