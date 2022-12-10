الجزائر تقترح أربعة محاور لحل الأزمة الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

دعا وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إلى حل لأزمة ليبيا من أربعة محاور تبدأ بضمان مناخ مناسب لإجراء الانتخابات، وإجلاء القوات الأجنبية، وتفكيك الميليشيات، ووقف تدفق الأسلحة.

وجاءت دعوة لعمامرة، مساء الخميس، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية نيجيريا رئيس مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، لشهر ديسمبر الحالي جيوفري أونياما، على هامش اختتام أشغال الندوة الرفيعة المستوى حول الأمن والسلم في أفريقيا.

حل ليبي لمشاكل ليبيا

وأكد الوزير الجزائري أن موقف بلاده جد واضح والتزامات الجزائر معروفة، حيث إنها تدعو إلى حل ليبي لمشاكل ليبيا يشمل المصالحة الوطنية بين كل الليبيين. ورأى أن هذا الحل يتوجب أن يتمخض عن انتخابات ديمقراطية ستسمح للشعب الليبي باختيار قادته على جميع المستويات.

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يشار إلى أن الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا التي دامت يومين، ناقشت مسألة إسكات البنادق في أفريقيا من خلال نزع السلاح، والسيطرة على انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة، وكذا معالجة آفة الإرهاب والتطرف العنيف، بالإضافة إلى مواضيع متعلقة بفرض وتطبيق العقوبات.