الأرصاد تتوقع تقلبات جوية شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة على مناطق شمال ليبيا مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط زخات متفرقة من المطر.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: مغطاة جزئيًا إلى كليًا بالسحب مع احتمال سقوط زخات من المطر خاصة من مساء هذا اليوم قد تصحبها سحب رعدية.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار وتتحول من مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بدايةً من مساء اليوم.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر بداية من يوم غد.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تسبب في إثارة الأتربة على الخليج وسهل بنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية، ثم تتراجع بدايةً من مساء غد.

الجفرة – سبها - غـات – غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على غدامس والحمادة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية، وتتراجع تدريجيًا من مساء اليوم.