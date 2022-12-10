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الأرصاد تتوقع تقلبات جوية شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 10:24 صباحا
الأرصاد تتوقع تقلبات جوية شمال ليبيا
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم السبت 10 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة على مناطق شمال ليبيا مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط زخات متفرقة من المطر.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: مغطاة جزئيًا إلى كليًا بالسحب مع احتمال سقوط زخات من المطر خاصة من مساء هذا اليوم قد تصحبها سحب رعدية.
الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار وتتحول من مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بدايةً من مساء اليوم.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر بداية من يوم غد.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تسبب في إثارة الأتربة على الخليج وسهل بنغازي.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية، ثم تتراجع بدايةً من مساء غد.

الجفرة – سبها - غـات – غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على غدامس والحمادة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية، وتتراجع تدريجيًا من مساء اليوم.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية.

الأرصاد تتوقع تقلبات جوية شمال ليبيا
الأرصاد تتوقع تقلبات جوية شمال ليبيا
الأرصاد تتوقع تقلبات جوية شمال ليبيا
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