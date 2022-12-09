لجنة جائزة أجود زيت زيتون في ليبيا تبدأ استلام العينات الأحد المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدء اللجنة المنظمة للجائزة الوطنية الأولى لأجود زيت زيتون في ليبيا، في استلام عينات الزيت يوم الأحد المقبل، وتستمر حتى يوم الخميس 12 يناير المقبل، على أن يعقد الحفل الختامي للجائزة يوم الخميس الموافق التاسع من فبراير العام 2023.

وتستهدف الجائزة الوطنية المزارعين وأصحاب المعاصر، وتسعى إلى دعم ريادة الأعمال في القطاع الزراعي، وتعزيز دوره لتنويع الاقتصاد والتنمية المكانية، والعمل على نقل التكنولوجيا والمعرفة لزيادة وتحسين الإنتاج، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي، حسب ما جاء على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

ويوم الأربعاء الماضي، دشن وزير الاقتصاد محمد الحويج، الجائزة تحت شعار «زيتنا خير وبركة»، مشيرًا إلى استهداف الوزارة زراعة 20 مليون شجرة زيتون بمختلف المناطق، وتطوير المعاصر ومصانع التعبئة والمهارات الإنتاجية والتسويقية، والعمل على توفير الدعم الفني، ووضع آلية لتمويلها عبر الأدوات المصرفية مما تسهم في تطوير الصناعات المحلية، وإيجاد فرص تصدير للأسواق الخارجية.