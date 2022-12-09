  • Alwasat News
Atwasat

القمة الخليجية تدعو الأطراف الليبية إلى اعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 04:15 مساء
القمة الخليجية تدعو الأطراف الليبية إلى اعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات
اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، الجمعة 9 ديسمبر 2022. (واس)
alwasat radio

دعا قادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، «كل الأطراف في ليبيا إلى وقف الاشتباكات بما يضمن وقف التصعيد ويحقن الدماء، وإلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار».

جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض بحضور قادة الدول الأعضاء، اليوم الجمعة.

وأعرب المجلس الأعلى في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس» عن «القلق لاندلاع الاشتباكات المسلحة المتكررة في الأراضي الليبية، بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي ويقوض استقرار البلاد»، مجددين التأكيد على موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.

- القمة الخليجية تؤكد دعمها جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا
- مجلس التعاون الخليجي يرحب بوقف إطلاق النار ويأمل نجاح الحوار السياسي بين الأطراف الليبية

القمة الخليجية تطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
وأكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي على المواقف والقرارات الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجددًا الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية.

كما جدد المجلس الأعلى التأكيد على ضرورة «خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار».

ورحب المجلس الأعلى لدول التعاون لمجلس الخليج العربية بتعيين عبدالله باثيلي ممثلاً خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، متمنيًا التوفيق في إيجاد حل سياسي يتوافق عليه الفرقاء الليبيون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: الاتحاد المصراتي والمدينة

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: الاتحاد المصراتي والمدينة
شاهد عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل

شاهد عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل
اليوم.. الرئيس الصيني يلتقي القادة العرب في قمتين لتطوير العلاقات

اليوم.. الرئيس الصيني يلتقي القادة العرب في قمتين لتطوير العلاقات
السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»

السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»
هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟

هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟
حريق مروع في مركز تجاري بموسكو وفرق الإطفاء تكافح النيران

حريق مروع في مركز تجاري بموسكو وفرق الإطفاء تكافح النيران
مركز أبحاث: استثمارات شركات النفط والغاز تتسبب باحترار «كارثي»

مركز أبحاث: استثمارات شركات النفط والغاز تتسبب باحترار «كارثي»
اليابان وبريطانيا وإيطاليا تطور مقاتلة من الجيل الجديد

اليابان وبريطانيا وإيطاليا تطور مقاتلة من الجيل الجديد
شراكة اقتصادية ضخمة بين السعودية والصين

شراكة اقتصادية ضخمة بين السعودية والصين
وفاة شابين غرقا في البحر غرب سرت

وفاة شابين غرقا في البحر غرب سرت
الاتحاد البرتغالي: كريستيانو لم يهدد بالرحيل عن معسكر المنتخب

الاتحاد البرتغالي: كريستيانو لم يهدد بالرحيل عن معسكر المنتخب
ملعب «974» نهاية رحلة قصيرة عنوانها الاستدامة (صور)

ملعب «974» نهاية رحلة قصيرة عنوانها الاستدامة (صور)
شكوك حول مشاركة ثلاثي الدفاع المغربي أمام البرتغال

شكوك حول مشاركة ثلاثي الدفاع المغربي أمام البرتغال
سلطات إنديانا الأميركية تتهم «تيك توك» بتضليل مستخدميها

سلطات إنديانا الأميركية تتهم «تيك توك» بتضليل مستخدميها
إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا

إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا
سان فرانسيسكو تدرس السماح لشرطتها باستخدام «روبوتات قاتلة»

سان فرانسيسكو تدرس السماح لشرطتها باستخدام «روبوتات قاتلة»
أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله

أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله
زياش يتصدر قائمة الأهداف الأبعد في المونديال

زياش يتصدر قائمة الأهداف الأبعد في المونديال
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باتيلي للمشاركين في الحوار الرقمي: أفكاركم وصلت
باتيلي للمشاركين في الحوار الرقمي: أفكاركم وصلت
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في بن جواد
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في بن جواد
صيانة ورصف شوارع بأحد أحياء بنغازي
صيانة ورصف شوارع بأحد أحياء بنغازي
العقوري وقدور يؤكدان ضرورة تقليص 40% من السفارات والقنصليات
العقوري وقدور يؤكدان ضرورة تقليص 40% من السفارات والقنصليات
رسالة من السفير الهولندي للمشاركين في الحوار الرقمي مع باتيلي
رسالة من السفير الهولندي للمشاركين في الحوار الرقمي مع باتيلي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
المزيد
في القمة العربية - الصينية.. المنفي: نتطلع إلى الاستفادة من الصين لإعادة بناء الاقتصاد الليبي
في القمة العربية - الصينية.. المنفي: نتطلع إلى الاستفادة من ......
القمة الخليجية تدعو الأطراف الليبية إلى اعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات
القمة الخليجية تدعو الأطراف الليبية إلى اعتماد الحوار ......
ضبط 14 متسولا في طرابلس
ضبط 14 متسولا في طرابلس...
رسالة من السفير الهولندي للمشاركين في الحوار الرقمي مع باتيلي
رسالة من السفير الهولندي للمشاركين في الحوار الرقمي مع ......
العقوري وقدور يؤكدان ضرورة تقليص 40% من السفارات والقنصليات
العقوري وقدور يؤكدان ضرورة تقليص 40% من السفارات والقنصليات...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط