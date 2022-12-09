القمة الخليجية تدعو الأطراف الليبية إلى اعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات

القاهرة - بوابة الوسط

دعا قادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، «كل الأطراف في ليبيا إلى وقف الاشتباكات بما يضمن وقف التصعيد ويحقن الدماء، وإلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار».

جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض بحضور قادة الدول الأعضاء، اليوم الجمعة.

وأعرب المجلس الأعلى في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس» عن «القلق لاندلاع الاشتباكات المسلحة المتكررة في الأراضي الليبية، بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي ويقوض استقرار البلاد»، مجددين التأكيد على موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.

- القمة الخليجية تؤكد دعمها جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا

- مجلس التعاون الخليجي يرحب بوقف إطلاق النار ويأمل نجاح الحوار السياسي بين الأطراف الليبية

القمة الخليجية تطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

وأكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي على المواقف والقرارات الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجددًا الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية.

كما جدد المجلس الأعلى التأكيد على ضرورة «خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار».

ورحب المجلس الأعلى لدول التعاون لمجلس الخليج العربية بتعيين عبدالله باثيلي ممثلاً خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، متمنيًا التوفيق في إيجاد حل سياسي يتوافق عليه الفرقاء الليبيون.