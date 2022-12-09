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صيانة ورصف شوارع بأحد أحياء بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 12:52 مساء
صيانة ورصف شوارع بأحد أحياء بنغازي
صيانة ورصف شوارع بأحد أحياء بنغازي، 8 ديسمبر 2022. (بلدية بنغازي)
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باشرت بلدية بنغازي أعمال صيانة ورصف عدد من الشوارع في حي علي بن أبي طالب «السيرتي»، وذلك ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

وتربط الشوارع المراد صيانتها بين شارعي الكويت العراق بحي السيرتي، وتأتي الأعمال بإشراف من إدارة المشروعات في بلدية بنغازي، وفق بيان صادر، الخميس، عن البلدية.

- بالصور: الحياة تعود إلى جسر «سيدي يونس - الصابري» وسط بنغازي

ومطلع ديسمبر الجاري، أعلنت بلدية بنغازي انتهاء أعمال الجسر الثاني الرابط بين جزيرة دوران سيدي يونس ومنطقة الصابري، الذي تعرض للتفجير مرتين، آخرها في 25 أبريل العام 2017، على يد «جماعات إرهابية» التي كانت تنشط في المدينة حينها.

صيانة ورصف شوارع بأحد أحياء بنغازي، 8 ديسمبر 2022. (بلدية بنغازي)
صيانة ورصف شوارع بأحد أحياء بنغازي، 8 ديسمبر 2022. (بلدية بنغازي)
صيانة ورصف شوارع بأحد أحياء بنغازي، 8 ديسمبر 2022. (بلدية بنغازي)
صيانة ورصف شوارع بأحد أحياء بنغازي، 8 ديسمبر 2022. (بلدية بنغازي)
صيانة ورصف شوارع بأحد أحياء بنغازي، 8 ديسمبر 2022. (بلدية بنغازي)
صيانة ورصف شوارع بأحد أحياء بنغازي، 8 ديسمبر 2022. (بلدية بنغازي)
صيانة ورصف شوارع بأحد أحياء بنغازي، 8 ديسمبر 2022. (بلدية بنغازي)
صيانة ورصف شوارع بأحد أحياء بنغازي، 8 ديسمبر 2022. (بلدية بنغازي)
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