ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في بن جواد

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

ضبطت دوريات الحرس البلدي في مدينة بن جواد مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيش على المحال التجارية والمطاعم على الطريق الساحلي شرق المدينة.

وتتعلق الضبطيات بكميات كبيرة من المواد الغذائية والعصائر والأجبان، فيما لاحظ رجال الحرس البلدي عمل عديد المحال والمطاعم دون تراخيص، وفق ما أفاد، اليوم الجمعة، مصدر بجهاز الحرس البلدي «بوابة الوسط».

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وحسب المصدر عينه، فقد جرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المطاعم والمحال المخالفة وأصحابها وفتح محاضر بالمخالفات.

حملة تفتيش على المحال والمطاعم في بن جواد، 9 ديسمبر 2022. (بوابة الوسط)

حملة تفتيش على المحال والمطاعم في بن جواد، 9 ديسمبر 2022. (بوابة الوسط)