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باتيلي للمشاركين في الحوار الرقمي: أفكاركم وصلت

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 11:32 صباحا
باتيلي للمشاركين في الحوار الرقمي: أفكاركم وصلت
من مشاركة باتيلي في حوار رقمي مباشر مع الليبيين، 8 ديسمبر 2022. (حساب باتيلي على تويتر)
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عبر الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، عن شكره لكل الليبيين والليبيات الذين شاركوا، أمس الخميس، في الحوار الرقمي المباشر معه حول حقوق الإنسان.

ووجه باتيلي رسالة إليهم عبر حسابه على موقع «تويتر»، قائلا: «أقدر مساهماتكم القيمة. أفكاركم وصلت، وأعدكم بمواصلة العمل».

وعقد باتيلي حوارا رقميا مباشرا، أمس الخميس، مع الليبيين من جميع أنحاء البلاد ركز على التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في ليبيا، وذلك لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام.

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البعثة الأممية تشارك نتائج الحوار مع المجتمع الدولي
وقالت البعثة الأممية في بيان دعوتها للمشاركة في الحوار، إن حقوق الإنسان تعد حقوقا وحريات أساسية متأصلة في جميع البشر بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الجنسية أو الدين أو أي وضع آخر، موضحة أن الأمم المتحدة تنخرط مع الناس في جميع أنحاء ليبيا لتحقيق فهم أفضل للتحديات في مجال حقوق الإنسان والنهوض بحقوق الإنسان لجميع الليبيين.

وأشارت البعثة إلى تجميع النقاط التي يطرحها المشاركون في الحوار لمشاركتها مع الحكومة وصانعي السياسات الآخرين، بمن في ذلك أعضاء المجتمع الدولي.

وعبرت البعثة عن أملها في أن تتمكن من خلال هذه العملية من إيصال أصوات الليبيين لتسترشد بها العملية السياسية والمصالحة في ليبيا، مع ضمان التركيز على حقوق الإنسان.

وتزامن الحوار الرقمي مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في 10 ديسمبر، الذي ينطلق هذا العام بشعار «الكرامة والحرية والعدالة للجميع».

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