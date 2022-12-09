«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي، اليوم الجمعة، فيما تكون الرؤية جيدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.

- الرياح جنوبية شرقية إلى قبلية تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ هذا اليوم إلى خفيف الموج يوم الغد.

- درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة.

- الرؤية جيدة.