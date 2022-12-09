«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي، اليوم الجمعة، فيما تكون الرؤية جيدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.
- الرياح جنوبية شرقية إلى قبلية تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ هذا اليوم إلى خفيف الموج يوم الغد.
- درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية على ساحل الخليج وبنغازي، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى جنوبية غربية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة.
- الرؤية جيدة.
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