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«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 10:46 صباحا
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي، اليوم الجمعة، فيما تكون الرؤية جيدة.    

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.
- الرياح جنوبية شرقية إلى قبلية تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ هذا اليوم إلى خفيف الموج يوم الغد.
- درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة. 
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية على ساحل الخليج وبنغازي، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى جنوبية غربية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة.
- الرؤية جيدة.

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