حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 9 ديسمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء دافئة، اليوم الجمعة، على غالب المناطق، فيما تكون درجات الحرارة فوق معدلاتها لكنها تتراجع، غدا السبت، على مناطق الشمال الغربي مع رياح نشطة وتكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار خفيفة.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر مساء الغد، مع احتمال بسيط لسقوط زخات خفيفة من المطر.

- الرياح: جنوبية غربية فغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، غدا، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و29 درجة، وتسجل تراجعا بداية من مساء يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر يوم الأحد.

- الرياح: غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و26 درجة، تسجل ارتفاعا يوم الغد ثم تتراجع بداية من يوم الأحد.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نسبيا أحيانا مساء الغد على غدامس والحمادة والجفرة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و31 درجة، وتتراجع يوم الأحد على غدامس والحمادة.