باتيلي: وسعت نطاق مشاوراتي مع الأطراف الإقليمية لدعم الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، إنه وسّع نطاق مشاوراته مع الأطراف الإقليمية الفاعلة لحثها على تقديم الدعم للجهود الليبية لإيجاد حلول توافقية لقيادة البلاد نحو الانتخابات ولوضع حد لأزمة الشرعية التي يواجهونها.

جاء في كلمته خلال افتتاح اجتماع مجموعة العمل المعنية بالمسار الأمني والعسكري الذي ترأسه بالتعاون مع فرنسا، اليوم الخميس، في العاصمة التونسية، بحضور أعضاء اللجنة مسؤولين من وزارة الداخلية ورئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد وأعضاء مسار برلين.

وتابع باتيلي: «منذ وصولي إلى ليبيا قبل أقل من شهرين، ركزت اهتمامي على اللقاء بالليبيين من مختلف الأطياف ومن جميع أنحاء البلاد، للاستماع إلى شواغلهم بشأن الوضع في بلدهم والاستماع إلى آرائهم حول سبل تجاوز الأزمة. تم تسجيل ما يقرب من ثلاثة ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مطالبين بحقهم في اختيار قادتهم».

ودعا المبعوث الأممي الحاضرين إلى الوقوف «وقفة واحدة لمساندة السلطات والمؤسسات الليبية المستعدة للسير بالبلاد نحو مستقبلٍ أفضل وأكثر استقراراً من خلال وضع أجنداتهم الشخصية جانباً لصالح وطنهم وشعبهم».

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باتيلي: لم يعد الوضع الراهن مقبولاً

وذكّر باتيلي بقرب حلول الذكرى السنوية الأولى لتأجيل الانتخابات، قائلاً: «عام كامل لم يُحرز فيه سوى القليل من التقدم أو لم يُحرز فيه أي تقدم بشأن القضايا العالقة المتبقية. لم يعد الوضع الراهن مقبولاً».

وشدد على أهمية الانتخابات بالنسبة لليبيين «الذين سئموا من أساليب التسويف التي استخدمها البعض من قادتهم»، لكنه أشار إلى ضرورة أن تضمن الجهات الأمنية الليبية وبالأخص وزارة الداخلية، تأمين العملية الانتخابية بالتعاون والتنسيق التام مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأشار إلى حضوره، الشهر الماضي، تمرين محاكاة لتأمين الانتخابات نظمته وزارة الداخلية، والتي بينت «مدى قدرة وزارة الداخلية على تأمين الانتخابات بمجرد أن تتهيأ الظروف لتنفيذ العملية الانتخابية».

باتيلي متفائل بالقدرة على تأمين الانتخابات

وتحدث عن لقائه أمس المسؤولين القائمين على تأمين الانتخابات في وزارة الداخلية والذين طمأنوه بشأن مدى استعدادهم لتنفيذ خطة تأمين الانتخابات على نحو يلبي تطلعات ما يناهز 2.8 مليون ناخب، معبرًا عن تفاؤله «بوحدة هدفهم ومدى التزامهم بالتفويض الذي أنيط بهم وحسهم الوطني العالي».

وتابع: «سوف أدعو جميع الدول الأعضاء ضمن مجموعة العمل المعنية بالمسار الأمني لدعم تنفيذ الانتخابات الوطنية لاستعادة الشرعية للسلطات الليبية كونها واحدة من أولى أولويات البعثة. ومن أهم الأمور التي تسهم في إنجاح العملية أن تتم أن تهيئة البيئة الآمنة لتنفيذها».

وحث مبعوث الأمم المتحدة المؤسسات الأمنية الليبية على مواصلة العمل سوية لإعداد «إطار يكفل توفير الأمن لكي يتسنى تنفيذ الانتخابات بمجرد تهيئة الإطار الدستوري والقانوني والبدء بتنفيذ تسجيل الناخبين والمترشحين والحملات الدعائية والاقتراع».