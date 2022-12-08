للمرة الثانية.. «حكومة الوحدة» تعيد تشكيل لجنة إدارة سوق المال

القاهرة - بوابة الوسط

وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، على المقترح المقدم من وزارة الاقتصاد بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة سوق المال، وفق بيان نشره الناطق باسم مجلس الوزراء محمد حمودة على «فيسبوك».

وهذه هي المرة الثانية التي تعيد حكومة الوحدة الوطنية تشكيل المجلس، ففي 14 يوليو 2021 قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل لجنة إدارة سوق المال، وتعيين محمود وفاء رئيسًا واحميدة حسونة الداكشي نائبًا، وعضوية كلٍ من: ياسر محمد البرغشي، وأسامة محمد محمد، وطارق أحمد الوليد.

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وعقد مجلس الوزراء اجتماعه العادي السادس عشر للعام 2022م، اليوم الخميس، بمدينة زمزم برئاسة عبدالحميد الدبيبة، واتخذ جملة من القرارات، من بينها إعادة تشكيل المجلس الوطني للشباب، وإيفاد أوائل الطلبة للخارج، والإذن بالتعاقد لصيانة 10 غلايات لمحطات التحلية.