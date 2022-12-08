بعد يومين من قرار إعادته لمهامه.. الزناتي يستقيل من منصب وزير الصحة بـ«حكومة الوحدة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، اليوم الخميس، استقالته من منصب وزير الصحة، وذلك بعد يومين من قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إعادته إلى ممارسة مهامه، بعد تبرئة قضائيًا من التهم المنسوبة إليه.

الزناتي يصف «حكومة الوحدة» بـ«منتهية الولاية»

وعلل الزناتي، في مقطع مصور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استقالته بـ«عودة مرحلة الانقسام الحاد وانتهاء التوافقات السياسية»، واصفًا الحكومة بـ«منتهية الولاية»، لافتًا إلى أن الوظيفة الوطنية «تكليف وليست تشريفا»، وأن استقالته تعتبر «تأكيدًا على مبدأ التداول السلمي على السلطة وعدم تشبثه بالمنصب».

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الدبيبة يعيد الزناتي لمنصب وزير الصحة

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أول أمس الثلاثاء، بأن الدبيبة أصدر تعليماته بعودة الوزير الزناتي ووكيله للشؤون الفنية سمير كوكو لممارسة مهامهما، وذلك خلال استقبالهما في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء، حيث حضَّهما على «العمل بجدية وإخلاص من أجل تنظيم القطاع الصحي الذي يحتاج إلى جهود استثنائية».

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم أنباء تفيد بأن الزناتي وصل إلى مدينة بنغازي صباح اليوم الخميس، ولم يشارك في اجتماع حكومة الوحدة الوطنية بمدينة زمزم.

قرار حبس الزناتي

وفي أواخر يناير الماضي، أصدر النائب العام قرارًا بحبس الزناتي، ووكيل الوزارة احتياطيًّا على ذمة التحقيق في قضية المخالفات المالية بالوزارة. وأكد بيان للنيابة العامة وقتها أن هذا الإجراء اتُّخذ بعد «قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما الوقائع المسندة إليهما».

وعلى إثر ذلك، قرر الدبيبة نهاية يناير، تكليف نائبه رمضان أبوجناح، بتسيير العمل بوزارة الصحة، وذلك بمقتضى القرار رقم «39» لسنة 2022.