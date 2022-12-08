«حكومة الوحدة» توافق على قرار إيفاد أوائل الطلبة للخارج

القاهرة - بوابة الوسط

وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، على قرار إيفاد أوائل طلبة الشهادة الثانوية والمعاهد الدينية وأوائل الجامعات للدراسة بالخارج، حسب الكشوفات المحالة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك في بيان نشره الناطق باسم مجلس الوزراء محمد حمودة على «فيسبوك»، عقب انتهاء الاجتماع العادي السادس عشر للعام 2022م لمجلس وزراء، اليوم الخميس، بمدينة زمزم برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

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وفي سبتمبر الماضي، أثير جدل حيال قرار الإيفاد بالخارج الخاص بأسر الشهداء والمفقودين، وهو ما دفع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إلى إلغاء قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب ونقل صلاحيات الإيفاد بالخارج إلى مجلس الوزراء؛ بناء على عرض من الوزير المختص.

وقتها تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قوائم إيفاد صادرة عن الوزير عمران القيب تحت قرار رقم 346 لسنة 2022، قيل إنها تحتوي على أسماء لعائلات كاملة، لكن الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين اعتبرت ذلك متوافقا مع القانون.