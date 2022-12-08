«حكومة الوحدة» تأذن لشركة المياه بالتعاقد لصيانة 10 غلايات لمحطات التحلية

القاهرة - بوابة الوسط

منح مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الإذن للشركة العامة لتحلية المياه بالشروع في الإجراءات التعاقدية لغرض صيانة 10 غلايات لمحطات التحلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي السادس عشر للعام 2022م لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمدينة زمزم برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

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وأقر المجلس خلال جلسته جملة من الإجراءات والقرارات، من بينها اعتماد محضر الترسية رقم (61) للجنة العطاءات لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات لمشروع صيانة جسر وادي الأثل والإذن بالتعاقد لتنفيذ المشروع، بحسب بيان نشره الناطق باسم مجلس الوزراء محمد حمودة على «فيسبوك».

كما شملت القرارات منح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة لاستكمال مشروع ازدواج المدخل الشمالي بمدينة بني وليد بطول 15 كم، وفق لائحة العقود الإدارية.