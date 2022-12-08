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ضم مناطق أبوقرين وأبونجيم وزمزم والوشكة إلى جهاز إعمار سرت

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 ديسمبر 2022, 05:08 مساء
ضم مناطق أبوقرين وأبونجيم وزمزم والوشكة إلى جهاز إعمار سرت
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عادل جمعة، متحدثا على هامش اجتماع مجلس الوزراء في أبوقرين، 8 ديسمبر 2022. (فيديو نشرته منصة حكومتنا)
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أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عادل جمعة، ضم مناطق أبوقرين وأبونجيم وزمزم والوشكة إلى جهاز إعمار مدينة سرت، و«اعتماد جملة من المشروعات، ضمن خطة أجهزة تنمية وتطوير المراكز الإدارية والمواصلات والإسكان والمرافق».

جاء تصريح جمعة على هامش الاجتماع العادي السادس عشر للعام 2022، لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والذي عقد في بلدة أبوقرين غرب سرت اليوم الخميس.

وقال جمعة في تصريحه الذي نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع مجلس الوزراء في أبوقرين حضره إلى جانب الوزراء ممثلون عن مناطق أبوقرين وزمزم والوشكة وأبونجيم، مبينا أن ضم هذه المناطق إلى جهاز إعمار سرت يهدف إلى معالجة أوضاع تلك المنطقة وبنيتها التحتية.

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أبرز مخرجات اجتماع حكومة الوحدة في أبوقرين
وأضاف جمعة أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم ناقش عددا من الملفات فيما يخص وزارة المواصلات، مؤكدا إتمام التعاقدات الخاصة بجسر وادي الإثل، استجابة لمطالب البلديات بمنطقة الجبل لصيانته، والإذن لجهاز تنفيذ المواصلات لتنفيذ مشروع ازدواج طريق المدخل الشمالي لمدينة بني وليد.

كما أكد أن مجلس الوزراء وافق على إتمام إجراءات التعاقد للمقترح الذي قدمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإيفاد الطلبة الأوائل من الجامعات الليبية، والموافقة على مقترح وزارة الشباب بشأن إعادة هيكلة المجلس الوطني للشباب.

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