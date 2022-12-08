ضبط متهمة بسرقة 100 ألف دولار من منزل بحي الأندلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، القبض على فتاة بتهمة سرقة مبلغ مالي مقداره 100 ألف دولار من أحد المنازل بمنطقة حي الأندلس بالعاصمة طرابلس.

وورد بلاغ من مركز شرطة حي الأندلس بمديرية أمن طرابلس يفيد بسرقة مبلغ قدره 100 ألف دولار من أحد المنازل بالمنطقة، واتهم المشتكي فتاة بالوقوف وراء السرقة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

- ضبط تشاديين متهمين بسرقة مواطن في بنغازي

وتمكن أعضاء قسم التحري وجمع للمعلومات بمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية من ضبط المتهمة التي اعترفت خلال التحقيقات بالسرقة، وأعادت 98 ألفا و100 دولار، فضلا عن هاتف «آيفون» اشترته بالمال المسروق. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة، وإحالتها رفقة الأوراق إلى مركز شرطة حي الأندلس لاستكمال باقي الإجراءات.