  • Alwasat News
Atwasat

نورلاند: الليبيون يستحقون جيشا موحدا وحكومة منتخبة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 ديسمبر 2022, 03:39 مساء
نورلاند: الليبيون يستحقون جيشا موحدا وحكومة منتخبة
من مشاركة نورلاند في الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمني الخاصة بليبيا، 8 ديسمبر 2022. (حساب السفارة الأميركية على تويتر)
alwasat radio

أكد مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، دعم الولايات المتحدة جهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، والمهنيين العسكريين الليبيين لتوحيد الجيش الليبي، وإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وقال نورلاند تعليقا على مشاركته في الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمني الخاصة بليبيا: «الليبيون يستحقون جيشا موحدا قادرا على الدفاع عن سيادة ليبيا كما يستحقون حكومة منتخبة ديمقراطيا تمثل كل الليبيين»، معبرا عن تطلع بلاده إلى الشراكة مع «مثل هذا الجيش تحت السلطة المدنية لمثل هذه الحكومة»، وفق ما نقل عنه حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا على موقع «تويتر».

- نورلاند يدعم باتيلي: أحث جميع المؤسسات الليبية على الحوار لتسريع الجهود الجارية
- مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: اجتماع بين الحداد والناظوري في تونس

والأحد الماضي، عبر نورلاند عن دعم بلاده جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة باتيلي، للعمل على «اجتماع القادة الليبيين في ليبيا لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين»، وحث في تغريدة على «تويتر»، «جميع المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على الدخول في حوارٍ سعيا إلى إيجاد حل وتسريع الجهود الجارية».

اجتماع بين الحداد والناظوري في تونس
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر عسكري «بوابة الوسط» انطلاق اجتماع بين رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، ورئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري، في تونس.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط»، إن الاجتماع يأتي لاستكمال اللقاءات السابقة، التي تسعى إلى «توحيد مؤسسة الجيش الليبي»، مضيفا أن منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأميركي، بريت ماكغورك، الذي يزور تونس حاليا، قد يحضر اجتماع الحداد والناظوري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سان فرانسيسكو تدرس السماح لشرطتها باستخدام «روبوتات قاتلة»

سان فرانسيسكو تدرس السماح لشرطتها باستخدام «روبوتات قاتلة»
أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله

أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله
شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة والنصر في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة والنصر في «دورينا»
زياش يتصدر قائمة الأهداف الأبعد في المونديال

زياش يتصدر قائمة الأهداف الأبعد في المونديال
الركراكي يحقق الآمال المغربية في المونديال (صور)

الركراكي يحقق الآمال المغربية في المونديال (صور)
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة

بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
برونو عن مواجهة المغرب: ستكون مباراة صعبة أمام خصم عنيد

برونو عن مواجهة المغرب: ستكون مباراة صعبة أمام خصم عنيد
رئيس «فيفا»: نسخة كأس العالم في قطر استثنائية

رئيس «فيفا»: نسخة كأس العالم في قطر استثنائية
«تايم» تختار زيلينسكي شخصية العام

«تايم» تختار زيلينسكي شخصية العام
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الصقور يفوز على الأخضر بهدف ضمن مؤجلات «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الصقور يفوز على الأخضر بهدف ضمن مؤجلات «دورينا»
عقيلة: إنشاء محكمة دستورية تأكيد للمواد المتفق عليها مع مجلس الدولة في مسودة الدستور

عقيلة: إنشاء محكمة دستورية تأكيد للمواد المتفق عليها مع مجلس الدولة في مسودة ...
هازارد يعتزل دوليا بعد مشاركة مخيبة في المونديال

هازارد يعتزل دوليا بعد مشاركة مخيبة في المونديال
«وسط الخبر»: مع باتيلي: ما الذي اختلف؟.. وما الممكن أن يختلف؟

«وسط الخبر»: مع باتيلي: ما الذي اختلف؟.. وما الممكن أن يختلف؟
وثائقي «هاري أند ميغن» يعيد فتح جراح العائلة الملكية البريطانية

وثائقي «هاري أند ميغن» يعيد فتح جراح العائلة الملكية البريطانية
ترامب يسخر من القضاء بعد إدانة شركة عائلته بالتهرب الضريبي

ترامب يسخر من القضاء بعد إدانة شركة عائلته بالتهرب الضريبي
دراسة تتوقع ارتفاع الأجور بأكثر من 4% خلال 2023

دراسة تتوقع ارتفاع الأجور بأكثر من 4% خلال 2023
ألمانيا تعتقل 25 متهما بالتخطيط لـ«إسقاط الدولة»

ألمانيا تعتقل 25 متهما بالتخطيط لـ«إسقاط الدولة»
شاهد في «هذا المساء»: حفتر يرفض استبعاد العسكريين من الانتخابات

شاهد في «هذا المساء»: حفتر يرفض استبعاد العسكريين من الانتخابات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الرئاسي» يطرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا
«الرئاسي» يطرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا
خلال اجتماع حكومة الوحدة.. الدبيبة يوجه بالتركيز على تاورغاء وزمزم وأبوقرين والوشكة
خلال اجتماع حكومة الوحدة.. الدبيبة يوجه بالتركيز على تاورغاء ...
مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: اجتماع بين الحداد والناظوري في تونس
مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: اجتماع بين الحداد والناظوري في تونس
اليورو ينخفض أمام الدينار في السوق الموازية
اليورو ينخفض أمام الدينار في السوق الموازية
افتتاح المبنى الإداري الجديد لجمرك منفذ رأس اجدير والبوابات الإضافية
افتتاح المبنى الإداري الجديد لجمرك منفذ رأس اجدير والبوابات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
المزيد
ضبط متهمة بسرقة 100 ألف دولار من منزل بحي الأندلس
ضبط متهمة بسرقة 100 ألف دولار من منزل بحي الأندلس...
نورلاند: الليبيون يستحقون جيشا موحدا وحكومة منتخبة
نورلاند: الليبيون يستحقون جيشا موحدا وحكومة منتخبة...
الكبير يبحث مع رئيس صندوق النقد العربي الاستفادة من منصة «بُنى»
الكبير يبحث مع رئيس صندوق النقد العربي الاستفادة من منصة ......
افتتاح المبنى الإداري الجديد لجمرك منفذ رأس اجدير والبوابات الإضافية
افتتاح المبنى الإداري الجديد لجمرك منفذ رأس اجدير والبوابات ......
اليورو ينخفض أمام الدينار في السوق الموازية
اليورو ينخفض أمام الدينار في السوق الموازية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط