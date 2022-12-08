نورلاند: الليبيون يستحقون جيشا موحدا وحكومة منتخبة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، دعم الولايات المتحدة جهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، والمهنيين العسكريين الليبيين لتوحيد الجيش الليبي، وإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وقال نورلاند تعليقا على مشاركته في الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمني الخاصة بليبيا: «الليبيون يستحقون جيشا موحدا قادرا على الدفاع عن سيادة ليبيا كما يستحقون حكومة منتخبة ديمقراطيا تمثل كل الليبيين»، معبرا عن تطلع بلاده إلى الشراكة مع «مثل هذا الجيش تحت السلطة المدنية لمثل هذه الحكومة»، وفق ما نقل عنه حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا على موقع «تويتر».

- نورلاند يدعم باتيلي: أحث جميع المؤسسات الليبية على الحوار لتسريع الجهود الجارية

- مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: اجتماع بين الحداد والناظوري في تونس

والأحد الماضي، عبر نورلاند عن دعم بلاده جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة باتيلي، للعمل على «اجتماع القادة الليبيين في ليبيا لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين»، وحث في تغريدة على «تويتر»، «جميع المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على الدخول في حوارٍ سعيا إلى إيجاد حل وتسريع الجهود الجارية».

اجتماع بين الحداد والناظوري في تونس

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر عسكري «بوابة الوسط» انطلاق اجتماع بين رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، ورئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري، في تونس.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط»، إن الاجتماع يأتي لاستكمال اللقاءات السابقة، التي تسعى إلى «توحيد مؤسسة الجيش الليبي»، مضيفا أن منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأميركي، بريت ماكغورك، الذي يزور تونس حاليا، قد يحضر اجتماع الحداد والناظوري.