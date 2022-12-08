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الكبير يبحث مع رئيس صندوق النقد العربي الاستفادة من منصة «بُنى»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 ديسمبر 2022, 02:27 مساء
الكبير يبحث مع رئيس صندوق النقد العربي الاستفادة من منصة «بُنى»
لقاء الكبير ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في أبوظبي، 8 ديسمبر 2022، (المركزي)
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بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، التطورات الخاصة بمنصة «بُنى» للمدفوعات العربية، وسبل الاستفادة منها.

جاء ذلك في لقاء أمس الأربعاء، خلال زيارة الكبير للعاصمة الإماراتية أبوظبي، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتناول الاجتماع أيضا تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات الدول العربية، والتعاون المشترك بين الصندوق والمصرف.

الكبير يشارك في اجتماع الصندوق
وشارك الكبير في اجتماع أمس في أبوظبي، ضم ممثلين عن الصندوق و«لجنة بازل» للرقابة المصرفية، وبنك التسويات الدولي، ومحافظي البنوك المركزية العربية، والذي تناول مسألة الاستقرار المالي ومخاطر القطاع المصرفي والمالي، والفرص والتحديات لرقمنة النظام المالي.

- الكبير يبحث مع محافظ مصرف الإمارات المركزي التحديات الاقتصادية العالمية
- الكبير يناقش مع جهات مصرفية في أبوظبي قضايا الاستقرار المالي والرقمنة

كما التقى الكبير، محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد بالعمى، وبحث معه التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضع العام للبنوك المركزية، وعددا من الملفات المشتركة.

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