افتتاح المبنى الإداري الجديد لجمرك منفذ رأس اجدير والبوابات الإضافية

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح مدير عام مصلحة الجمارك بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اللواء سليمان سالم، اليوم الخميس، المبنى الإداري الجديد لجمرك منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس.

رافق سالم، مديرة الجمارك التونسية ورؤساء الأجهزة الأمنية بالمنفذ، حيث جرى أيضا فتح الممرات والبوابات الإضافية، حسب بيان المصلحة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

توحيد النقطة الجمركية ومنطقة تجارة حرة في منفذ رأس اجدير

وخلال زيارته تونس في الأول من ديسمبر الجاري، كشف رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، محادثات بين مسؤولي الجمارك في ليبيا وتونس بشأن توحيد نقطة الجمرك في المعبر.

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وقال الدبيبة إن مشروعات المنفذ، سواء المباني الأمنية والإدارية، أو توسعته وتطويره، ستنفذ خلال الفترة المقبلة، متابعا: «ليس من المفترض أن تبقى السيارة في المعبر أكثر من 10 ثوان».

كما وقع قع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، على هامش الزيارة، اتفاقية مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة بن حمزة، تشمل إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة بمعبر رأس اجدير، والتأكيد على حرية انسياب السلع بين البلدين ورفع جميع القيود.