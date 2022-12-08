  • Alwasat News
Atwasat

مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: اجتماع بين الحداد والناظوري في تونس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 ديسمبر 2022, 12:36 مساء
مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: اجتماع بين الحداد والناظوري في تونس
الحداد والناظوري خلال حضورهما إحدى فعاليات معرض الطيران في تونس، 11 أكتوبر 2022، (رئاسة الأركان)
alwasat radio

انطلق قبل قليل اجتماع بين رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، ورئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري، في تونس اليوم الخميس، وفق مصدر عسكري.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط»، إن الاجتماع يأتي لاستكمال اللقاءات السابقة، التي تسعى إلى «توحيد مؤسسة الجيش الليبي».

وأفاد مصدر موثوق، لـ«بوابة الوسط» بأن منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأميركي، بريت ماكغورك، الذي يزور تونس حاليا، قد يحضر اجتماع الحداد والناظوري.

اجتماعات الحداد والناظوري
وشهدت مدن طرابلس وبنغازي وسرت خلال الفترة الماضية، لقاءات عدة جمعت بين الحداد والناظوري، كان آخرها في 19 يوليو الماضي، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

- حلم الجيش الليبي الموحد يقترب بعد اجتماع «العسكريين» في طرابلس
- الحداد والناظوري: اجتماعات طرابلس بإذن من القيادات السياسية والعسكرية (فيديو)
- قيادات المؤسسة العسكرية: ندعم مدنية الدولة وتفعيل القوة المشتركة

وتناولت اللقاءات ملفات متعلقة بـ«مهام الجيش في ما يخص حرس الحدود البرية والبحرية»، بجانب قضايا حرس الحدود التي جاءت في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، واستمرار الإجراءات التي بدأت في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية، وما وصلت إليه نتائج أعمال لجنة «5+5» في وقف إطلاق النار والحفاظ على السلم والأمن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله

أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله
شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة والنصر في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة والنصر في «دورينا»
زياش يتصدر قائمة الأهداف الأبعد في المونديال

زياش يتصدر قائمة الأهداف الأبعد في المونديال
الركراكي يحقق الآمال المغربية في المونديال (صور)

الركراكي يحقق الآمال المغربية في المونديال (صور)
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة

بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
برونو عن مواجهة المغرب: ستكون مباراة صعبة أمام خصم عنيد

برونو عن مواجهة المغرب: ستكون مباراة صعبة أمام خصم عنيد
رئيس «فيفا»: نسخة كأس العالم في قطر استثنائية

رئيس «فيفا»: نسخة كأس العالم في قطر استثنائية
«تايم» تختار زيلينسكي شخصية العام

«تايم» تختار زيلينسكي شخصية العام
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الصقور يفوز على الأخضر بهدف ضمن مؤجلات «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الصقور يفوز على الأخضر بهدف ضمن مؤجلات «دورينا»
عقيلة: إنشاء محكمة دستورية تأكيد للمواد المتفق عليها مع مجلس الدولة في مسودة الدستور

عقيلة: إنشاء محكمة دستورية تأكيد للمواد المتفق عليها مع مجلس الدولة في مسودة ...
هازارد يعتزل دوليا بعد مشاركة مخيبة في المونديال

هازارد يعتزل دوليا بعد مشاركة مخيبة في المونديال
«وسط الخبر»: مع باتيلي: ما الذي اختلف؟.. وما الممكن أن يختلف؟

«وسط الخبر»: مع باتيلي: ما الذي اختلف؟.. وما الممكن أن يختلف؟
وثائقي «هاري أند ميغن» يعيد فتح جراح العائلة الملكية البريطانية

وثائقي «هاري أند ميغن» يعيد فتح جراح العائلة الملكية البريطانية
ترامب يسخر من القضاء بعد إدانة شركة عائلته بالتهرب الضريبي

ترامب يسخر من القضاء بعد إدانة شركة عائلته بالتهرب الضريبي
دراسة تتوقع ارتفاع الأجور بأكثر من 4% خلال 2023

دراسة تتوقع ارتفاع الأجور بأكثر من 4% خلال 2023
ألمانيا تعتقل 25 متهما بالتخطيط لـ«إسقاط الدولة»

ألمانيا تعتقل 25 متهما بالتخطيط لـ«إسقاط الدولة»
شاهد في «هذا المساء»: حفتر يرفض استبعاد العسكريين من الانتخابات

شاهد في «هذا المساء»: حفتر يرفض استبعاد العسكريين من الانتخابات
غوتيريس: البشرية تتعامل مع الطبيعة وكأنها مرحاض

غوتيريس: البشرية تتعامل مع الطبيعة وكأنها مرحاض
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني
الكبير يبحث مع محافظ مصرف الإمارات المركزي التحديات الاقتصادية العالمية
الكبير يبحث مع محافظ مصرف الإمارات المركزي التحديات الاقتصادية ...
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى شحات
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى شحات
حكومة الوحدة تعقد اجتماعها الـ16 في أبوقرين (فيديو)
حكومة الوحدة تعقد اجتماعها الـ16 في أبوقرين (فيديو)
«الرئاسي» يطرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا
«الرئاسي» يطرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
المزيد
اليورو ينخفض أمام الدينار في السوق الموازية
اليورو ينخفض أمام الدينار في السوق الموازية...
مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: اجتماع بين الحداد والناظوري في تونس
مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: اجتماع بين الحداد والناظوري في ......
خلال اجتماع حكومة الوحدة.. الدبيبة يوجه بالتركيز على تاورغاء وزمزم وأبوقرين والوشكة
خلال اجتماع حكومة الوحدة.. الدبيبة يوجه بالتركيز على تاورغاء......
«الرئاسي» يطرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا
«الرئاسي» يطرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا...
حكومة الوحدة تعقد اجتماعها الـ16 في أبوقرين (فيديو)
حكومة الوحدة تعقد اجتماعها الـ16 في أبوقرين (فيديو)...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط