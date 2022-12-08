مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: اجتماع بين الحداد والناظوري في تونس

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق قبل قليل اجتماع بين رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، ورئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري، في تونس اليوم الخميس، وفق مصدر عسكري.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط»، إن الاجتماع يأتي لاستكمال اللقاءات السابقة، التي تسعى إلى «توحيد مؤسسة الجيش الليبي».

وأفاد مصدر موثوق، لـ«بوابة الوسط» بأن منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأميركي، بريت ماكغورك، الذي يزور تونس حاليا، قد يحضر اجتماع الحداد والناظوري.

اجتماعات الحداد والناظوري

وشهدت مدن طرابلس وبنغازي وسرت خلال الفترة الماضية، لقاءات عدة جمعت بين الحداد والناظوري، كان آخرها في 19 يوليو الماضي، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

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وتناولت اللقاءات ملفات متعلقة بـ«مهام الجيش في ما يخص حرس الحدود البرية والبحرية»، بجانب قضايا حرس الحدود التي جاءت في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، واستمرار الإجراءات التي بدأت في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية، وما وصلت إليه نتائج أعمال لجنة «5+5» في وقف إطلاق النار والحفاظ على السلم والأمن.