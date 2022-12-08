«الرئاسي» يطرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

طرح المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، مبادرة لحل الأزمة في ليبيا قال إنها تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، يتضمن المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية.

وتنطلق المبادرة التي طرحها المجلس تحت شعار «مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني» عبر لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي وبين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، عبدالله باتيلي، وفق بيان صادر عن المجلس.

المنفي يعرض رؤية «الرئاسي» لإنهاء الانسداد السياسي على عدد من رؤساء الأحزاب

- الكوني يبحث مع رؤساء أحزاب آليات حل أزمة الانسداد السياسي

- المجلس الرئاسي يطلع نورلاند على جهوده لحل 4 ملفات

- الكوني يعرض على السفير الألماني رؤيته لإنهاء الانسداد السياسي

وحسب البيان، فإن المبادرة تأتي اتساقا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة، وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي، وحرصا على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإصدار قاعدة دستورية، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة، الذي جرى بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة، واستضافة مصر.

وتشهد ليبيا منذ أواخر العام 2021 حالة من الانسداد السياسي وعودة للانقسام الحكومي بعدما سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا في فبراير الماضي، رغم رفض الدبيبة تسليم السلطة.