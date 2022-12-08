  • Alwasat News
Atwasat

«الرئاسي» يطرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الخميس 08 ديسمبر 2022, 12:19 مساء
«الرئاسي» يطرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا
المجلس الرئاسي خلال اجتماع سابق، 15 يونيو 2022. (أرشيفية: المجلس)
alwasat radio

طرح المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، مبادرة لحل الأزمة في ليبيا قال إنها تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، يتضمن المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية.

وتنطلق المبادرة التي طرحها المجلس تحت شعار «مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني» عبر لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي وبين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، عبدالله باتيلي، وفق بيان صادر عن المجلس.

 المنفي يعرض رؤية «الرئاسي» لإنهاء الانسداد السياسي على عدد من رؤساء الأحزاب
- الكوني يبحث مع رؤساء أحزاب آليات حل أزمة الانسداد السياسي
- المجلس الرئاسي يطلع نورلاند على جهوده لحل 4 ملفات
- الكوني يعرض على السفير الألماني رؤيته لإنهاء الانسداد السياسي

وحسب البيان، فإن المبادرة تأتي اتساقا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة، وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي، وحرصا على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة  لإصدار قاعدة دستورية، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة، الذي جرى بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة، واستضافة مصر.

وتشهد ليبيا منذ أواخر العام 2021 حالة من الانسداد السياسي وعودة للانقسام الحكومي بعدما سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا في فبراير الماضي، رغم رفض الدبيبة تسليم السلطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله

أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله
شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة والنصر في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة والنصر في «دورينا»
زياش يتصدر قائمة الأهداف الأبعد في المونديال

زياش يتصدر قائمة الأهداف الأبعد في المونديال
الركراكي يحقق الآمال المغربية في المونديال (صور)

الركراكي يحقق الآمال المغربية في المونديال (صور)
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة

بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
برونو عن مواجهة المغرب: ستكون مباراة صعبة أمام خصم عنيد

برونو عن مواجهة المغرب: ستكون مباراة صعبة أمام خصم عنيد
رئيس «فيفا»: نسخة كأس العالم في قطر استثنائية

رئيس «فيفا»: نسخة كأس العالم في قطر استثنائية
«تايم» تختار زيلينسكي شخصية العام

«تايم» تختار زيلينسكي شخصية العام
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الصقور يفوز على الأخضر بهدف ضمن مؤجلات «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الصقور يفوز على الأخضر بهدف ضمن مؤجلات «دورينا»
عقيلة: إنشاء محكمة دستورية تأكيد للمواد المتفق عليها مع مجلس الدولة في مسودة الدستور

عقيلة: إنشاء محكمة دستورية تأكيد للمواد المتفق عليها مع مجلس الدولة في مسودة ...
هازارد يعتزل دوليا بعد مشاركة مخيبة في المونديال

هازارد يعتزل دوليا بعد مشاركة مخيبة في المونديال
«وسط الخبر»: مع باتيلي: ما الذي اختلف؟.. وما الممكن أن يختلف؟

«وسط الخبر»: مع باتيلي: ما الذي اختلف؟.. وما الممكن أن يختلف؟
وثائقي «هاري أند ميغن» يعيد فتح جراح العائلة الملكية البريطانية

وثائقي «هاري أند ميغن» يعيد فتح جراح العائلة الملكية البريطانية
ترامب يسخر من القضاء بعد إدانة شركة عائلته بالتهرب الضريبي

ترامب يسخر من القضاء بعد إدانة شركة عائلته بالتهرب الضريبي
دراسة تتوقع ارتفاع الأجور بأكثر من 4% خلال 2023

دراسة تتوقع ارتفاع الأجور بأكثر من 4% خلال 2023
ألمانيا تعتقل 25 متهما بالتخطيط لـ«إسقاط الدولة»

ألمانيا تعتقل 25 متهما بالتخطيط لـ«إسقاط الدولة»
شاهد في «هذا المساء»: حفتر يرفض استبعاد العسكريين من الانتخابات

شاهد في «هذا المساء»: حفتر يرفض استبعاد العسكريين من الانتخابات
غوتيريس: البشرية تتعامل مع الطبيعة وكأنها مرحاض

غوتيريس: البشرية تتعامل مع الطبيعة وكأنها مرحاض
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني
الكبير يبحث مع محافظ مصرف الإمارات المركزي التحديات الاقتصادية العالمية
الكبير يبحث مع محافظ مصرف الإمارات المركزي التحديات الاقتصادية ...
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى شحات
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى شحات
حكومة الوحدة تعقد اجتماعها الـ16 في أبوقرين (فيديو)
حكومة الوحدة تعقد اجتماعها الـ16 في أبوقرين (فيديو)
«الرئاسي» يطرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا
«الرئاسي» يطرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
المزيد
اليورو ينخفض أمام الدينار في السوق الموازية
اليورو ينخفض أمام الدينار في السوق الموازية...
مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: اجتماع بين الحداد والناظوري في تونس
مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: اجتماع بين الحداد والناظوري في ......
خلال اجتماع حكومة الوحدة.. الدبيبة يوجه بالتركيز على تاورغاء وزمزم وأبوقرين والوشكة
خلال اجتماع حكومة الوحدة.. الدبيبة يوجه بالتركيز على تاورغاء......
«الرئاسي» يطرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا
«الرئاسي» يطرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا...
حكومة الوحدة تعقد اجتماعها الـ16 في أبوقرين (فيديو)
حكومة الوحدة تعقد اجتماعها الـ16 في أبوقرين (فيديو)...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط