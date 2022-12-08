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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى شحات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 ديسمبر 2022, 11:30 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى شحات
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب.
- الرياح جنوبية غربية إلى غربية على معظم الساحل، وتكون شمالية غربية على مصراتة، تتحول من مساء اليوم إلى جنوبية شرقية فجنوبية على طول الساحل تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ غدا.
- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة في الصباح الباكر على ساحل مصراتة؛ لاحتمالية ظهور شبورة مائية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.
- الرياح غربية إلى شمالية غربية على ساحل الخليج، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، بينما تكون جنوبية تتحول تدريجيا إلى غربية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل من بنغازي إلى شحات.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على الساحل من بنغازي إلى شحات.
- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة في الصباح الباكر على ساحل الخليج؛ لاحتمالية ظهور شبورة مائية.

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