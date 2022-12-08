السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات، أمس الأربعاء.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.84 دينار مقابل 4.86 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.09 دينار مقابل 5.08 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.91 دينار مقابل 5.88 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وبالنسبة لأسعار العملات العربية، هبط سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.29 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار مقابل 1.32 دينار أمس، وثبت سعر الدينار التونسي عند 1.51 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصين اللذين سجلا 0.26 دينار و0.69 دينار على الترتيب.