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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 8 ديسمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 ديسمبر 2022, 09:15 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 8 ديسمبر 2022)
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة للارتفاع غدا على معظم مناطق البلاد، مع تكاثر السحب من مساء يوم السبت على مناطق الشمال الغربي، يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 20 و29 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب الليلة والصباح الباكر ليوم الغد على مصراتة، وتتكاثر السحب من مساء يوم السبت على معظم المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط يوم السبت مثيرة للأتربة والغبار، تتحول في المساء إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا وتنخفض من مساء يوم السبت.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، فغربية، معتدلة السرعة تنشط اليوم خصوصا على بنغازي والجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، تسجل زيادة طفيفة من الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

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