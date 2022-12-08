شاهد في «هذا المساء»: بين المشري وعقيلة.. محكمة دستورية وذريعة جديدة للتعطيل

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأربعاء، الضوء على الجدل المثار بشأن إصدار مجلس النواب قانون استحداث محكمة دستورية، وهي الخطوة التي أعادت الخلاف مع المجلس الأعلى للدولة الذي قرر رئيسه خالد المشري تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة.

وفي رده على الانتقادات، قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد، من 138 إلى 145، في مسودة الدستور، التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولم يعترض عليها أحد.

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وفتح البرنامج نقاشا حول تداعيات تلك الخطوة على العملية السياسية مع كل من: القانوني والباحث السياسي رمضان التويجر، وعميد كلية القانون بجامعة سرت خليفة حواس، والمحامي الحقوقي عصام التاجوري.

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