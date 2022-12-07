«داخلية الوحدة» تبحث ملف السجناء الليبيين في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اللواء محمود سعيد، خلال زيارة إلى أنقرة، ملف الموقفين الليبيين لدى السلطات التركية، والمشكلات التي تواجه الطلاب والجالية الليبية في تركيا.

بحث مشكلات الجالية الليبية في تركيا

جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل الوزارة، بالعاصمة أنقرة، مع نائب وزير الداخليـة التركية محمد أرسون، حيث جرى استعراض أوجه التعاون الأمني بين البلدين، ووضع حلول للمشاكل الجالية الليبية في تركيا وتسهيل الإجراءات والخدمات لهم، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

ونقل البيان عن وكيل الوزارة «إشادته بالجهود والدعم الذي قدمته وزارة الداخلية التركية لتخريج دفعة من منتسبي معهد طيران الشرطة خلال الفترة السابقة».

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تفعيل العمل برخصة قيادة المركبات الليبية داخل الأراضي التركية

في حين أكد محمد أرسون عن استعداد وزارة الداخلية التركية لتدريب منتسبي وزارة الداخلية الليبية من طلبة وخريجي كلية ومعاهد ضباط الشرطة، مؤكدًا تفعيل العمل برخصة قيادة المركبات الليبية داخل الأراضي التركية.

تبادل المعلومات حول السجناء الليبيين في تركيا

واتفق الجانبان، وفق البيان، على استمرار التواصل والاتصال عن طريق الملاحق الأمنية بالسفارة والقنصلية العامة بإسطنبول مع نظرائهم في وزارة الداخلية التركية لحل الإشكاليات وتبادل المعلومات حول السجناء والموقوفين، وإبلاغ السفارة المعتمدة لدى تركيا بالموقفين من المواطنين الليبيين من قبل السلطات التركية.

حضر الاجتماع السفير الليبي لدى تركيا مصطفى القليب والوفد المرافق لوكيل الوزارة وعدد من مديري الإدارات والأقسام بوزارة الداخلية التركية.

جانب من اجتماع وفد وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مع نظرائهم الأتراك في العاصمة أنقرة، الأربعاء 7 ديسمبر 2022 (وزارة الداخلية)

وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية يلتقي نائب وزير الداخليـة بجمهورية تركيا في العاصمة أنقرة، الأربعاء 7 ديسمبر 2022 (وزارة الداخلية)

جانب من اجتماع وفد وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مع نظرائهم الأتراك في العاصمة أنقرة، الأربعاء 7 ديسمبر 2022 (وزارة الداخلية)

جانب من اجتماع وفد وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مع نظرائهم الأتراك في العاصمة أنقرة، الأربعاء 7 ديسمبر 2022 (وزارة الداخلية)