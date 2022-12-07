اليونان ترد على «الخارجية» بشأن عقود الاستكشاف: نمارس حقوقنا السيادية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأربعاء، إنها «تمارس حقوقها السيادية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وقانون البحار»، وذلك ردًا على بيان وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بشأن توقيع أثينا عقودًا مع بعض الشركات الدولية لأعمال الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها مع ليبيا بالبحر الأبيض المتوسط «جنوب، وجنوب غرب جزيرة كريت».

وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول بيان الخارجية الليبية قال الناطق باسم وزارة الخارجية اليونانية ألكسندروس بابايوانو: «على عكس أولئك الذين يبرمون مذكرات غير قانونية ولا أساس لها تتجاهل القواعد الأساسية للقانون الدولي وقانون البحار وتلتف عليها، فإنّ اليونان تمارس حقوقها السيادية».

وربط المتحدث اليوناني بين الإجراء الأخير لبلاده وما قامت به من خلال «ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر وإيطاليا».

الخارجية اليونانية: نتطلع للعمل مع حكومة منتخبة في ليبيا

وتحدث «ألكسندروس بابايوانو» عن الشأن الداخلي في ليبيا بقوله: «واجب الحكومة الانتقالية في ليبيا هو قيادة البلاد على الفور إلى الانتخابات»، مشيرًا إلى تطلع بلاده إلى «العمل بروح صادقة والاحترام المتبادل ودائمًا في إطار قواعد القانون الدولي وقانون البحار مع حكومة ليبية منتخبة، والتي ستتمتع بالشرعية والكفاءة للدخول في اتفاقيات دولية صالحة، وفقًا لخارطة طريق منتدى الحوار السياسي في ليبيا لعام 2020».

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الخارجية الليبية تحتج على عقود الاستكشاف اليونانية

وفي وقت سابق اليوم أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عن احتجاجها على الخطوة اليونانية، مشيرة إلى صحة التقارير الواردة في الخصوص، وقيام سفينة «سانكو سوفت» المختصة في البحث والمسح بتنفيذ تلك الأعمال في المنطقة المتنازع عليها، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن اليونان تعمل جاهدة «على استغلال الأزمة الليبية، وفرض الأمر الواقع علينا في رسم الحدود البحرية الليبية – اليونانية»، محذرة «من مغبة هذا السلوك»، مؤكدة: «سنمضي في الدفاع عن حدودنا البحرية وحقوقنا السيادية في مناطقنا البحرية بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة».