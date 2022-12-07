المشري ونائباه يناقشون مع السفير الإيطالي التطورات السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائباه الأول ناجي مختار والثاني عمر بوشاح، اليوم الأربعاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، وذلك بمقرّ المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن الطرفين ناقشا خلال اللقاء التطورات السياسية الأخيرة في المشهد الليبي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على وحدة البلاد، وشددوا في ذات الوقت على ضرورة التزام الأطراف الليبية بما تم التوافق عليه بين المجلسين خاصة فيما يتعلق بالمسار الدستوري.

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ولا يزال المسار الدستوري معطلا منذ اجتماع جنيف الذي جمع المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح برعاية المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا الأميركية تيفاني وليامز، التي غادرت مهمتها قبل أشهر.

وكان مقررا أن يجتمع المشري وعقيلة صالح يوم الأحد في الزنتان، إلا أن الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أعلن عدم إمكانية عقد الاجتماع «لأسباب لوجيستية» خارجة عن إرادة البعثة.

لقاء المشري ونائباه مع السفير الإيطالي، الأربعاء 7 ديسمبر 2022. (المجلس الأعلى للدولة)

لقاء المشري ونائباه مع السفير الإيطالي، الأربعاء 7 ديسمبر 2022. (المجلس الأعلى للدولة)