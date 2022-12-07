ملتقى المسار الاجتماعي: لا استقرار لليبيا دون مصالحة

طرابلس - بوابة الوسط

انطلق، اليوم الأربعاء، ملتقى المسار الاجتماعي الأول للمصالحة الوطنية بالعاصمة طرابلس، بحضور عدد كبير من مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا، الذين أكدوا أنه لا استقرار لليبيا دون مصالحة مجتمعية، تتوفر فيها الإرادة الوطنية الصادقة للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا.

المنفي: المصالحة ليست مشروعًا موقتًا

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في كلمته أن المصالحة الوطنية من أهم المشاريع التي يعمل عليها المجلس الرئاسي في جوانبها الاجتماعية والدستورية والاقتصادية والعسكرية. وأوضح أن مشروع المصالحة ليس مشروعًا موقتًا؛ بل يحتاج إلى زمن للخروج بنتائج إيجابية. والمجلس الرئاسي يسعى أن تكون المصالحة على أسس سليمة، لضمان استقرار البلاد، والوصول بها إلى الانتخابات.

- اللافي يشيد بالدور الأساسي للشباب في ترميم النسيج الاجتماعي وترسيخ الوحدة الوطنية

- المنفي يبحث مع وفد من قبيلة القطعان جهود المصالحة

- الدبيبة واللافي يبحثان مع أعيان القذاذفة ملفي السجناء والمصالحة الوطنية

وأشاد بدور الحكماء والأعيان الذين وصفهم بأنهم سفراء ليبيا في الداخل لدعم مشروع المصالحة وملتقى المسار الاجتماعي.

بدوره، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، أنه منذ استلام المجلس ملف المصالحة الوطنية، كان حريصًا على نجاحه، فهو المشروع الذي يؤسس للانتخابات التي يطمح إليها الليبيون جميعًا. وأشار إلى نجاح الليبيين في انتخاب مؤتمر وطني عام 2012، الذي أنتج عددًا من الحكومات، وبدورها لم تنجح في معالجة القضايا التي يمكن أن تصل بالبلاد إلى الانتخابات.

اللافي: حجر الأساس لـ«ميثاق وطني»

وأشار اللافي إلى عدد من الملتقيات التي أقامها المجلس الرئاسي ضمن مشروع المصالحة الوطنية، ومنها القانوني والشبابي وغيرهما من الملتقيات. وأوضح أن هذا المشروع طال انتظاره، ويعد من أهم أعمدة بناء السلام في ليبيا، وهو ملكية لكل الليبيين، ويشرف عليه المجلس الرئاسي، بالتعاون مع الخبراء المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة، والجامعات الليبية من أجل وطن آمن ومستقر، لشعب يعيش في محبة وتعاون وسلام، ودولة وطنية ذات سيادة.

وتناول اللافي في كلمته أهمية المبادرات التي قدمها المهتمون بالمصالحة والتي تهدف لنجاح المشروع، وقام بدراستها وتقييمها المختصون في مجلس التخطيط الوطني العام، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، لوضعها في مشروع واحد يشمل المصالحة في مساراتها المختلفة، الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وأكد أن التوصيات التي سيخرج بها الملتقى ستكون حجر الأساس لعقد المؤتمر الأول للمصالحة الذي سيصلنا للاتفاق على ميثاق وطني.

وفي سبتمبر من العام الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي انطلاق مشروع المصالحة الوطنية. ودعا المنفي الليبيين إلى تجاوز الخلافات ونبذ الفرقة والعمل معا من أجل وحدة أراضي البلاد.

من اجتماع ملتقى المسار الاجتماعي الأول، في العاصمة طرابلس، 7 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

من اجتماع ملتقى المسار الاجتماعي الأول، في العاصمة طرابلس، 7 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

من اجتماع ملتقى المسار الاجتماعي الأول، في العاصمة طرابلس، 7 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

من اجتماع ملتقى المسار الاجتماعي الأول، في العاصمة طرابلس، 7 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)