كندا تدعم جهود «المفوضية» وصولا للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافرد، اليوم الأربعاء، دعم بلادها جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وصولًا إلى إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

جاء ذلك خلال لقاء سافرد والوفد المرافق لها بمقر ديوان مفوضية الانتخابات، مع رئيس المفوضية، عماد السايح، بحضور عضوة مجلس المفوضية رباب حلب، وفق بيان مقتضب صادر عن المفوضية.

وحسب البيان، فإن اللقاء يأتي في «إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، ومناقشة آخر التطورات بشأن جاهزية المفوضية».

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لقاء سابق بين السفيرة الكندية والسايح

وسبق أن اجتمع السايح، مع سفيرة كندا لدى ليبيا في أكتوبر الماضي، لمناقشة آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي، وكيفية تحقيق توافق بين الأطراف السياسية وصولًا لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

وقالت مفوضية الانتخابات في بيان آنذاك، إن اللقاء استعرض سبل دعم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار. ونقل عن السفيرة الكندية إشادتها بالجهود التي قامت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي جرى إنجازها، مؤكدةً تجديد دعم حكومة بلادها لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.