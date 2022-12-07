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كندا تدعم جهود «المفوضية» وصولا للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 ديسمبر 2022, 04:10 مساء
كندا تدعم جهود «المفوضية» وصولا للانتخابات
لقاء السايح في طرابلس مع السفيرة الكندية، 7 ديسمبر 2022. (مفوضية الانتخابات)
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أكدت سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافرد، اليوم الأربعاء، دعم بلادها جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وصولًا إلى إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

جاء ذلك خلال لقاء سافرد والوفد المرافق لها بمقر ديوان مفوضية الانتخابات، مع رئيس المفوضية، عماد السايح، بحضور عضوة مجلس المفوضية رباب حلب، وفق بيان مقتضب صادر عن المفوضية.

وحسب البيان، فإن اللقاء يأتي في «إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، ومناقشة آخر التطورات بشأن جاهزية المفوضية».

- السايح يبحث مع سفيرة كندا كيفية الوصول إلى الانتخابات
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لقاء سابق بين السفيرة الكندية والسايح
وسبق أن اجتمع السايح، مع سفيرة كندا لدى ليبيا في أكتوبر الماضي، لمناقشة آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي، وكيفية تحقيق توافق بين الأطراف السياسية وصولًا لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

وقالت مفوضية الانتخابات في بيان آنذاك، إن اللقاء استعرض سبل دعم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار. ونقل عن السفيرة الكندية إشادتها بالجهود التي قامت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي جرى إنجازها، مؤكدةً تجديد دعم حكومة بلادها لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

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