البعثة الأممية تدعو الليبيين للمشاركة في حوار مباشر مع باتيلي غدا

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، حوارًا رقميًا مباشرًا غدًا الخميس، مع الليبيين من جميع أنحاء البلاد حول التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في ليبيا، وذلك لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام.

ودعت البعثة في بيان الليبيين للمشاركة في الحوار الذي ينطلق في الساعة السابعة من مساء غد الخميس بتوقيت طرابلس، للاستماع إلى آرائهم وأفكارهم حول تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد، معلنة إطلاق رابط البث المباشر قبل موعد الحوار بوقت كافٍ لتسجيل الدخول.

وقالت إن حقوق الإنسان تعد حقوقًا وحريات أساسية متأصلة في جميع البشر بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الجنسية أو الدين أو أي وضع آخر، موضحة أن الأمم المتحدة تنخرط مع الناس في جميع أنحاء ليبيا لتحقيق فهم أفضل للتحديات في مجال حقوق الإنسان والنهوض بحقوق الإنسان لجميع الليبيين.

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البعثة الأممية تشارك نتائج الحوار مع المجتمع الدولي

وأشارت البعثة إلى تجميع النقاط التي يطرحها المشاركون في الحوار لمشاركتها مع الحكومة وصانعي السياسات الآخرين، بمن في ذلك أعضاء المجتمع الدولي.

وعبرت البعثة عن أملها في أن تتمكن من خلال هذه العملية من إيصال أصوات الليبيين لتسترشد بها العملية السياسية والمصالحة في ليبيا، مع ضمان التركيز على حقوق الإنسان.

ويتزامن الحوار الرقمي أيضًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في 10 ديسمبر، الذي ينطلق هذا العام بشعار «الكرامة والحرية والعدالة للجميع».