شركة الكهرباء تبحث مع «توتال» مشروع إنتاج 500 ميغاوات من الطاقة الشمسية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، مع المدير الإقليمي لشركة «توتال» الفرنسية باسكال برينت، مشروع إنتاج 500 ميغاوات من الطاقة الشمسية، الذي سيكون أول مشروع للطاقة البديلة الصديقة للبيئة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء في مقر الشركة بطرابلس، بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديري الإدارات الفنية المختصة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأعرب برينت عن استعداد «توتال» للبدء في إنشاء المشروع، وتنفيذه ضمن جدول زمني يتفق عليه مع شركة الكهرباء، مع التوسع في مشاريع أخرى وفق خطط محددة.

اتفاق لإنشاء مجمع طاقة شمسية لتوليد الكهرباء

وفي 25 أكتوبر الماضي، وقعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اتفاقًا مع شركة «كريب قروب» المتخصصة في الطاقة المتجددة؛ لإنشاء مجمع طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بطاقة 25 ألف ميغاوات.

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وأضافت أن الشركة ستتولى جميع التكاليف الاستثمارية للمشروع، الذي سيضم مجمعًا، وسيمول من خارج موازنة الدولة، وأن الهدف منه الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وسد العجز، وكذلك تصدير الفائض إلى الخارج، وفق الحكومة.