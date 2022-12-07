لجنة النقابات بـ«النواب» تلغي قرار اعتماد لجنة تسييرية لاتحاد العمال

القاهرة - بوابة الوسط

قررت لجنة النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب، إلغاء قرار رئيس اللجنة، محمد علي أمدور، اعتماد لجنة تسييرية للاتحاد الوطني لعمال ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس الثلاثاء، التي أكدت أهمية دور النقابات في الدفاع عن حقوق أعضائها، ودورها المؤثر في تغيير سياسات السلطة التنفيذية لصون تلك الحقوق، حسب بيان مجلس النواب على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء.

وتوافق أعضاء اللجنة على دراسة التشريعات المتعلقة بالنقابات للخروج بتصور لقانون يُنظم عملها، يكون بمثابة القاعدة لإنهاء الخلاف في شرعية بعض النقابات، وتشكيل لجنة مشتركة تضم عددًا من الخبراء والمستشارين الذين عملوا بالنقابات والاتحادات والروابط المهنية لدراسة تعديل قانون النقابات المعروض على مجلس النواب، وإبداء الملاحظات عليه لرفعها لاحقًا.