وكيل «الداخلية» في تركيا لبحث مشكلات الطلاب والجالية وتبادل المعلومات حول السجناء

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اللواء محمود سعيد، مع نائبة وزير الداخلية التركي، مهمت أرصوي، التعاون لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الطلاب والجالية الليبية هناك، والاتفاق على تبادل المعلومات حول السجناء والموقوفين.

جاء ذلك خلال زيارته أمس الثلاثاء، العاصمة أنقرة، حيث اتفق الطرفان على استمرار التواصل عن طريق الملحق الأمني بالسفارة الليبية مع مسؤولي الداخلية التركية لحل هذه المشكلات، وإبلاغ السفارة عن أي مواطن ليبي توقفه السلطات التركية، حسب بيان السفارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وسبق هذا الاجتماع لقاء آخر مع رئيس دائرة الهجرة بالعاصمة أنقرة والفريق العامل معه حول الموضوع نفسه، وتعهد الجانب التركي بتذليل الصعاب المتعلقة بالتأشيرة والإقامة للطلاب الليبيين في تركيا، وتفعيل تعاون مكاتب الشرطة الدولية «الإنتربول» في البلدين، والإسراع في إنجاز اتفاقية تفعيل رخص القيادة لمواطني البلدين.