«الخارجية» تحتج رسميا على توقيع اليونان عقود استكشاف في منطقة متنازع عليها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، احتجاجها رسميا على توقيع اليونان عقودا مع بعض الشركات الدولية لأعمال الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها مع ليبيا بالبحر الأبيض المتوسط «جنوب، وجنوب غرب جزيرة كريت».

وأشارت إلى صحة التقارير الواردة في الخصوص، وقيام سفينة «سانكو سوفت» المختصة في البحث والمسح بتنفيذ تلك الأعمال في المنطقة المتنازع عليها، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اليونان تستغل الأزمة الليبية

وقالت الوزارة إن اليونان تعمل جاهدة «على استغلال الأزمة الليبية، وفرض الأمر الواقع علينا في رسم الحدود البحرية الليبية – اليونانية».

وحذرت الخارجية «من مغبة هذا السلوك»، مؤكدة «مضيها في الدفاع عن حدودنا البحرية وحقوقنا السيادية في مناطقنا البحرية بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة».

تصعيد دبلوماسي من جانب اليونان

وتسببت مذكرة التفاهم التركية مع حكومة الوحدة الوطنية الموقعة أخيرا في مجال الطاقة، أثارت تصعيدًا دبلوماسيًا من جانب أثينا دفع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إلى رفض مغادرة الطائرة لدى وصوله طرابلس قبل أسبوعين، ليتجنب استقباله من قبل نظيرته في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش ليواصل بعدها رحلته إلى مدينة بنغازي، حيث التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

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وأعقبها استدعاء السفير الليبي لدى اليونان والقائمة بالأعمال اليونانية في طرابلس، من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية احتجاجًا على موقف وزير الخارجية اليوناني.

وطلبت المنقوش، من السفير، حمد بشير المبروك، التقدم بمذكرة احتجاج لدى السلطات اليونانية لتوضيح تصرُّف دندياس، «الذي يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية الدولية».