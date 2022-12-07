Atwasat

«الخارجية» تحتج رسميا على توقيع اليونان عقود استكشاف في منطقة متنازع عليها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 ديسمبر 2022, 11:27 صباحا
«الخارجية» تحتج رسميا على توقيع اليونان عقود استكشاف في منطقة متنازع عليها
مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، احتجاجها رسميا على توقيع اليونان عقودا مع بعض الشركات الدولية لأعمال الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها مع ليبيا بالبحر الأبيض المتوسط «جنوب، وجنوب غرب جزيرة كريت».

وأشارت إلى صحة التقارير الواردة في الخصوص، وقيام سفينة «سانكو سوفت» المختصة في البحث والمسح بتنفيذ تلك الأعمال في المنطقة المتنازع عليها، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اليونان تستغل الأزمة الليبية
وقالت الوزارة إن اليونان تعمل جاهدة «على استغلال الأزمة الليبية، وفرض الأمر الواقع علينا في رسم الحدود البحرية الليبية – اليونانية».

وحذرت الخارجية «من مغبة هذا السلوك»، مؤكدة «مضيها في الدفاع عن حدودنا البحرية وحقوقنا السيادية في مناطقنا البحرية بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة».

تصعيد دبلوماسي من جانب اليونان
وتسببت مذكرة التفاهم التركية مع حكومة الوحدة الوطنية الموقعة أخيرا في مجال الطاقة، أثارت تصعيدًا دبلوماسيًا من جانب أثينا دفع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إلى رفض مغادرة الطائرة لدى وصوله طرابلس قبل أسبوعين، ليتجنب استقباله من قبل نظيرته في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش ليواصل بعدها رحلته إلى مدينة بنغازي، حيث التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

- اليونان تشكو لغوتيريس رسميا الاتفاق التركي الليبي الأخير
- وزير الخارجية اليوناني: إلغاء زيارتي لطرابلس مسألة رمزية وجوهرية
- المنقوش تطلب من المبروك تقديم مذكرة احتجاج لدى السلطات اليونانية لتوضيح تصرف ديندياس

وأعقبها استدعاء السفير الليبي لدى اليونان والقائمة بالأعمال اليونانية في طرابلس، من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية احتجاجًا على موقف وزير الخارجية اليوناني.

وطلبت المنقوش، من السفير، حمد بشير المبروك، التقدم بمذكرة احتجاج لدى السلطات اليونانية لتوضيح تصرُّف دندياس، «الذي يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية الدولية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد في «هذا المساء»: حفتر يرفض استبعاد العسكريين من الانتخابات

شاهد في «هذا المساء»: حفتر يرفض استبعاد العسكريين من الانتخابات
البرتغال تتأهل لمواجهة المنتخب المغربي بسداسية على سويسرا

البرتغال تتأهل لمواجهة المنتخب المغربي بسداسية على سويسرا
البرتغال تتأهل لمواجهة المنتخب المغربي بسداسية على سويسرا

البرتغال تتأهل لمواجهة المنتخب المغربي بسداسية على سويسرا
مدافع المنتخب الهولندي: إيقاف ميسي هو مهمة المنتخب ككل

مدافع المنتخب الهولندي: إيقاف ميسي هو مهمة المنتخب ككل
إنزاجي: أونانا لم يتأثر بما حدث في المونديال

إنزاجي: أونانا لم يتأثر بما حدث في المونديال
مدافع المنتخب الإنجليزي: فرنسا منتخب مميز ويملك لاعبين رائعين

مدافع المنتخب الإنجليزي: فرنسا منتخب مميز ويملك لاعبين رائعين
أوليفر بيرهوف يستقيل من الاتحاد الألماني

أوليفر بيرهوف يستقيل من الاتحاد الألماني
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة السويحلي والأهلي طرابلس في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة السويحلي والأهلي طرابلس في «دورينا»
السجن 21 عاما لأحد خاطفي كلاب ليدي غاغا

السجن 21 عاما لأحد خاطفي كلاب ليدي غاغا
كاركاتير خيري - المسؤول والمنصب

كاركاتير خيري - المسؤول والمنصب
شاهد في «اقتصاد بلس»: خمسة محامين ليبيين يقدمون طعنا للمحكمة لإلغاء اتفاقية حكومة الدبيبة وتركيا

شاهد في «اقتصاد بلس»: خمسة محامين ليبيين يقدمون طعنا للمحكمة لإلغاء اتفاقية ...
مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لرفع «القوة القاهرة» عن عملياتها في ليبيا

مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لرفع «القوة القاهرة» عن عملياتها في ليبيا
حكومة الوحدة تعلن رفع «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في ليبيا

حكومة الوحدة تعلن رفع «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام
تأخير الشيخوخة وتحسين الهضم.. تعرف إلى فوائد بلسم الليمون

تأخير الشيخوخة وتحسين الهضم.. تعرف إلى فوائد بلسم الليمون
أستراليا تبني تلسكوبا تصفه بأنه من الأقوى في العالم

أستراليا تبني تلسكوبا تصفه بأنه من الأقوى في العالم
«هيومن رايتس ووتش» تنشر شهادات مروعة لمحتجزين سابقين في زنازين «الكانيات»

«هيومن رايتس ووتش» تنشر شهادات مروعة لمحتجزين سابقين في زنازين «الكانيات»
كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي

كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
العابد يبحث تنفيذ دورات تدريبية في الأبرق وجنزور
العابد يبحث تنفيذ دورات تدريبية في الأبرق وجنزور
الكيلاني توجه بالانتهاء من توزيع بطاقات «إيفاء» قبل منتصف ديسمبر
الكيلاني توجه بالانتهاء من توزيع بطاقات «إيفاء» قبل منتصف ديسمبر
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 7 ديسمبر 2022)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 7 ديسمبر 2022)
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى شحات
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى شحات
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة...
المزيد
«المركزي»: 92.6 مليار دينار إيرادات و85.7 مليار نفقات من يناير إلى نوفمبر
«المركزي»: 92.6 مليار دينار إيرادات و85.7 مليار نفقات من ......
«التعليم» تحقق في واقعة ترك مدرسة تلميذا بمفرده بعد انتهاء اليوم الدراسي
«التعليم» تحقق في واقعة ترك مدرسة تلميذا بمفرده بعد انتهاء ......
«الخارجية» تحتج رسميا على توقيع اليونان عقود استكشاف في منطقة متنازع عليها
«الخارجية» تحتج رسميا على توقيع اليونان عقود استكشاف في ......
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني...
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى شحات
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى شحات...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط