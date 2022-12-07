السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات، أمس الثلاثاء.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.86 دينار مقابل 4.85 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

واستقر سعر اليورو عند 5.08 دينار، بينما انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.88 دينار مقابل 5.91 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وبالنسبة لأسعار العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار، وتراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.51 دينار مقابل 1.52 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصين اللذين سجلا 0.26 دينار و0.69 دينار على الترتيب.