«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى شحات

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، نشطة، على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات، تصل سرعتها صباح الغد إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا.

- الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وتكون جنوبية غربية صباح الغد على الساحل من زوارة إلى طرابلس، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على الساحل من الخمس إلى سرت.

- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.