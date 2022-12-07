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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 7 ديسمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 ديسمبر 2022, 09:31 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 7 ديسمبر 2022)
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس على معظم المناطق، مع تسجيل درجات الحرارة مرتفعة، يوم الجمعة المقبل، على المناطق الغربية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و29 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب على بعض المرتفعات الجبلية آخر الليل والصباح الباكر، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب يومي السبت والأحد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، وتتحول بعد ظهر اليوم إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و26 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا من يوم الجمعة.

الخليج سهل بنغازي حتى امساعد
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على مناطق الجبل الأخضر، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط صباح الغد على بنغازي والجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا يوم الجمعة.

الواحات السرير - تازريو - الكفرة
السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية.

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