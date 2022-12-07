العابد يبحث تنفيذ دورات تدريبية في الأبرق وجنزور

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، تنفيذ دورات تدريبية تخصصية في بلديتي الأبرق وجنزور وفق متطلبات سوق العمل.

جاء ذلك خلال لقاءين، أمس الثلاثاء، مع مدير مكتب العمل ببلدية الأبرق صلاح اصقير، وعميد المجلس البلدي فرج عبان، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وقال العابد إنه سيجري إنشاء مركز تدريب نوعي لرفع الكفاءة ببلدية جنزور؛ لتدريب وتأهيل الشباب الباحثين عن العمل لدمجهم في سوق العمل الخاص، كما استعرض مع عبان أبرز نتائج منظومة حصر العمالة في البلدية.

وفي حين عرض مدير مكتب العمل بالأبرق، خطة المكتب في التفتيش على مواقع العمل في البلدية؛ وتطرق إلى أعمال اللجنة المعنية بمراجعة قرارات التعيين بالمنطقة الشرقية الصادرة عن الحكومات السابقة، ومتابعة عملية مطابقتها للإجراءات و اللوائح القانونية.