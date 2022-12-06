شاهد في «هذا المساء»: حفتر يرفض استبعاد العسكريين من الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الثلاثاء، الضوء على تصريحات قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، التي رفض خلالها استبعاد العسكريين من الانتخابات.

وخلال كلمة ألقاها أمام المشايخ والأعيان والمسؤولين والأهالي في مدينة أجدابيا، قال حفتر إنه «لا يمكن لأحد منع العسكريين من حقوقهم الطبيعية والمشاركة في العملية الانتخابية»، معتبرًا أن المطالبين بمنع العسكريين من المشاركة في العملية الانتخابية «يعبرون عن ضعفهم في العملية السياسية».

زيارة حفتر إلى أجدابيا حملت في طياتها العديد من الرسائل السياسية، فهل تزيد الأمور تعقيدًا، وماذا يُخبِّا قائد قوات القيادة العامة في دافتره لقادم الأيام؟ هو موضوع الحلقة النقاشية للبرنامج مع كل من: الباحث القانوني والسياسي عبدالله الديباني، والمحلل السياسي سعد الدينالي، وكبير الباحثين في مركز الدراسات الدولية بجامعة جون هوبكنزحافظ الغويل.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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