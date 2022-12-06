الحداد يفتتح مصنع الملابس العسكرية المتوقف منذ 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول ركن محمد الحداد، رفقة رئيس هيئة الإمداد والتموين، اليوم الثلاثاء، مصنع الملابس العسكرية التابع لهيئة الإمداد والتموين، المتوقف عن العمل منذ 10 سنوات.

حضر مراسم الافتتاح رئيس هيئة التنظيم والإدارة، وعدد من مديري الإدارات العسكرية، وعدد من ضباط وضباط صف وجنود من منتسبي الهيئة، ومن ضباط «الجيش الليبي».

وقام رئيس الأركان والحضور بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمصنع، ومدى توفر الإمكانيات اللازمة لاستمرار الإنتاج، وفق بيان نشرته صفحة رئاسة الأركان على «فيسبوك».

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الحداد يؤكد دعم المصنع بكل الإمكانيات المتاحة

وأكد رئيس هيئة الإمداد والتموين، في كلمة ألقاها خلال الافتتاح، استعدادهم لدعم المؤسسة العسكرية، وتحريك عجلة الإنتاج لتزويد الجيش بالملابس العسكرية ولوازم العمل الميداني.

في حين قدم «الحداد» الشكر للقائمين على المصنع والعاملين به، وعزمهم إحياء العمل بالمصنع، وكذلك القائمون على حماية المصنع طيلة السنوات الماضية من العبث والسرقة.

وأكد «دعم المصنع بكل الإمكانيات المتاحة للنهوض بالمؤسسة العسكرية، داعيًا الجميع لرفع الهمم ومواصلة العمل».

جانب من افتتاح الفريق أول ركن محمد الحداد مصنع الملابس العسكرية، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الحدة الوطنية الموقتة)

جانب من افتتاح الفريق أول ركن محمد الحداد مصنع الملابس العسكرية، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الحدة الوطنية الموقتة)

جانب من افتتاح الفريق أول ركن محمد الحداد مصنع الملابس العسكرية، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الحدة الوطنية الموقتة)

جانب من افتتاح الفريق أول ركن محمد الحداد مصنع الملابس العسكرية، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الحدة الوطنية الموقتة)