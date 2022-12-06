الدبيبة لوفد أعيان من المنطقة الشرقية: «حكومة الوحدة» تعمل في كافة المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن حكومته «تعمل في كافة المناطق الليبية دون استثناء، وفق معايير مهنية، من حيث توزيع المشروعات وتقديم الخدمات».

جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم الثلاثاء، عددًا من أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية، بحضور نائب رئيس الحكومة حسين القطراني، ووزراء الصحة والتربية والتعليم والموارد المائية والثروة البحرية ووكيلي وزارة الحكم المحلي والسياحة، ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

- الدبيبة لعمداء بلديات بالمنطقة الشرقية: اللامركزية هي الحل السليم في ليبيا

- الدبيبة: لا طريق أمام الليبيين سوى وضع الدستور والتوجه إلى الانتخابات

المكتب الإعلامي: الأعيان أكدوا أن «حكومة الوحدة هي الحكومة الشرعية»

ونقل بيان للمكتب الإعلامي للحكومة على فيسبوك عن الأعيان تأكيدهم أن «قدومهم لديوان مجلس الوزراء باعتبار أن حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الشرعية، وقدمت خدماتها لكافة المدن والمناطق».

وأضاف أن الاجتماع ناقش عددًا من الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ المشروعات، والتعرف على خطة الحكومة للمشروعات المستهدفة في خطة عودة الحياة، و«مناقشة الوضع السياسي من خلال دعم الانتخابات والعمل على إنجاحها».

الدبيبة: الانتخابات والإدارة المحلية هي الحل

بدوره أكد الدبيبة أن «الحكومة على تواصل واجتماعات مستمرة مع كافة البلديات بالمنطقة الشرقية لضمان حقوقهم»، مؤكدًا أن «الانتخابات والإدارة المحلية هي الحل للبلاد».

جانب من لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع عدد من أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 (حكومة الوحدة)

جانب من لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع عدد من أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 (حكومة الوحدة)

جانب من لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع عدد من أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 (حكومة الوحدة)

جانب من لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع عدد من أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 (حكومة الوحدة)