أهالي بني وليد يشرعون في حرث الأودية والمزارع بالقمح والشعير

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

بدأ أهالي بني وليد اليوم الثلاثاء، حرث أوديتهم ومزارعهم بالشعير والقمح بعد هطول الأمطار خلال اليومين الماضيين وارتواء تلك الأراضي بالمياه.

وقال المزارع مصطفى احفيظ لـ«بوابة الوسط»، إن المزارعين يقومون بحرث أراضيهم بمجهودات ذاتية في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور الصالحة لعملية الزراعة.

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ويعتمد المزارعون في بني وليد على مياه الأمطار والسيول التي تتجمع من الأودية لري محاصيلهم الزراعية خاصة في شهر ديسمبر وأوائل يناير من كل عام.

ويرى المزارعون في بني وليد أن نسبة الأراضي المحروثة خلال الموسم الزراعي الحالي سترفع من نسبة مخزون الشعير والقمح في حال اهتمت وزارة الزراعة بتلك المحاصيل ووفرت احتياجات المزارعين.

حرث الأرض بالقمح والشعير في بني وليد. (الإنترنت)

حرث الأرض بالقمح والشعير في بني وليد. (الإنترنت)

حرث الأرض بالقمح والشعير في بني وليد. (الإنترنت)

حرث الأرض بالقمح والشعير في بني وليد. (الإنترنت)

حرث الأرض بالقمح والشعير في بني وليد. (الإنترنت)

حرث الأرض بالقمح والشعير في بني وليد. (الإنترنت)

حرث الأرض بالقمح والشعير في بني وليد. (الإنترنت)