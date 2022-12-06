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مجلس النواب يقر قانونا يعاقب كل موظف عام يرفض إقالته أو ندبه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 05:42 مساء
مجلس النواب يقر قانونا يعاقب كل موظف عام يرفض إقالته أو ندبه
جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)
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أكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن المجلس أقر في جلسة اليوم الثلاثاء، إصدار قانون يعاقب كل موظف عام يرفض تنفيذ أي قرار صدر بحقه من الجهات المختصة، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن القانون الجديد.

ونشر بليحق عبر صفحته على «فيسبوك» تصريحا جاء فيه: «أقر مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء إصدار قانون يُعاقب كل موظف عام يصدر بحقه قرار من الجهة المختصة بنقله من الوظيفة التي يشغلها لأي سبب كان أو إنهاء ندبه أو إقالته ويرفض تنفيذ القرار وتسليم ما بعهدته».

إقرار قانون المحكمة الدستورية
وعقد مجلس النواب اليوم جلسته في مدينة بنغازي برئاسة المستشار عقيلة صالح ونائبه الثاني فوزي النويري، بحضور عدد من الأعضاء لمناقشة مشروعات عدد من القوانين.

- بليحق: «النواب» يقر بـ«الأغلبية» قانون المحكمة الدستورية
- «النواب» يقر نقل تبعية الجريدة الرسمية إليه
- انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية

وفي وقت سابق، أكد بليحق أن مجلس النواب أقر بـ«الأغلبية» قانون المحكمة الدستورية، بعد استكمال المناقشات حول مشروع القانون خلال الجلسة.

نقل تبعية الجريدة الرسمية إلى مجلس النواب
وقال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال الجلسة، إن المجلس أقر من حيث المبدأ وبالإجماع نقل تبعية الجريدة الرسمية إليه، موضحًا أن الجريدة مهمة جدًا لتعريف المواطنين بالقرارات والقوانين الحكومية والصادرة عن مجلس النواب وغيرها من الترقيات والتعيينات.

واقترح عدد من النواب خلال مناقشتهم مشروع إصدار الجريدة الرسمية وما ينشر فيها، استحداث إدارة خاصة تتبع لها الجريدة الرسمية، فيما طلب آخرون توسيع نطاق ما تنشره الجريدة الرسمية ليشمل كل القرارات والقوانين الخاصة بالدولة الليبية.

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)
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