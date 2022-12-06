السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات، أمس الإثنين.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.85 دينار مقابل 4.82 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وانخفض سعر اليورو إلى 5.08 دينار مقابل 5.10 دينار أمس، وكذلك سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.91 دينار مقابل 5.95 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وبالنسبة لأسعار العملات العربية، صعد سعر الريال السعودي إلى 1.29 دينار مقابل 1.28 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.32 دينار مقابل 1.31 دينار أمس، وسعر الدينار التونسي إلى 1.52 دينار مقابل 1.50 دينار أمس.

وزاد سعر الليرة التركية مسجلًا 0.26 دينار مقابل 0.25 دينار أمس، وثبت سعر اليوان الصيني عند 0.69 دينار.