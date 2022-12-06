جلسة حوارية حول مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات ببراك الشاطئ

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

نظم مكتب الإدارة الانتخابية الشاطئ، جلسة حوارية بعنوان «مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات» في محلة تامزاوة ببلدية براك الشاطئ.

واستهدفت الجلسة، التي نظمت أمس الإثنين بالتعاون مع رابطة ذوي الإعاقة بمنطقة وادي الشاطئ، تعريف ذوي الإعاقة بحقوقهم الانتخابية وكيفية الإدلاء بأصواتهم، وتحفيزهم على المشاركة، وتسهيل الوصول إلى مراكز الاقتراع، حسب تصريح مدير المكتب محمد الغول إلى «بوابة الوسط».

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وقال مدير مكتب ذوي الهمم ببلدية براك الشاطئ خالد احمودة، في حديثه إلى «بوابة الوسط»، إن ذوي الإعاقة يناشدون المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لتمكينهم من الوصول إلى مراكز الانتخابات عبر تهيئة الظروف من حيث التجهيزات الإنشائية لمراكز الاقتراع، إضافة إلى توزيع البطاقات الإرشادية عليهم، وتنظيم الدورات التثقيفية لهم للمشاركة بفعالية.

وفي التاسع من أكتوبر العام 2017، أصدرت مفوضية الانتخابات القرار رقم 49 لاستحداث وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك اتساقا مع هدفها وهو «الانتخاب حق الجميع وبالجميع».

جلسة حوارية بعنوان «مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات» بمحلة تامزاوة ببلدية براك الشاطئ، 5 ديسمبر 2022، (تصوير: رمضان كرنفودة)

الحضور في جلسة حوارية بعنوان «مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات» بمحلة تامزاوة ببلدية براك الشاطئ، 5 ديسمبر 2022، (تصوير: رمضان كرنفودة)

الحضور في جلسة حوارية بعنوان «مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات» بمحلة تامزاوة ببلدية براك الشاطئ، 5 ديسمبر 2022، (تصوير: رمضان كرنفودة)